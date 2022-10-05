اتحاد الكرة الإماراتي وفيفا بلس يلتزمان بالنقل الحي للمباريات حول العالم

المصدر: وام

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تعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم و"FIFA+” الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم، في خطوة تهدف إلى الانتقال بكرة القدم الإماراتية نحو العالمية.

وفي إطار مهمتها المتمثلة في توفير طرق ممتعة ومبتكرة للجماهير للتفاعل مع هذه اللعبة، تم الاتفاق على أن تقدم "FIFA+” عروضاً مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم من كافة أنحاء العالم، والتي تشمل الآن مباريات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى الإماراتي وبعض مباريات المنتخبات الوطنية.

وتُمثل "FIFA+” أحد الأساليب الرائدة لبث فعاليات كرة القدم مباشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث تشمل المنافسات المعروضة الدوريات وبطولات الكأس لكل من الرجال والسيدات والشباب، علماً أن المنصة متاحة عبر شبكة الإنترنت بعشر لغات مختلفة ومتوفرة على شكل تطبيق للهواتف المحمولة وعبر بعض الأجهزة المتصلة المحددة.

ويقول محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم:

"سُعداء بتوقيع هذه الشراكة مع "FIFA+” المنصة الرقمية المميزة لما تحتويه من برامج كروية مختلفة تُناسب كل من ينتمي لعالم كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير عاشقة للأندية والمنتخبات الوطنية إلى جانب النقل المباشر لمجموعة كبيرة من المباريات في مختلف البطولات حول العالم".

وأضاف الأمين العام لاتحاد كرة القدم: "تُمثل هذه الاتفاقية نقلة كبيرة للمسابقات التي يُشرف على تنظيمها اتحاد الكرة سواء بطولة كأس رئيس الدولة أو دوري الدرجة الأولى أوبعض مباريات منتخباتنا الوطنية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام الملايين حول العالم لمتابعة مبارياتنا المحلية والبداية ستكون في نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة يوم 21 أكتوبر".

وفي هذا الصدد، قالت أكدت شارلوت بار، مديرة الاستراتيجية والمنصات الرقمية بالاتحاد الدولي الفيفا: "إنها المرة الأولى التي يمكن فيها لاتحاداتنا الأعضاء الوصول بسلاسة كبيرة إلى قاعدة حقيقية لمشجعي كرة القدم حول العالم وإقامة علاقة يومية مباشرة معهم.. وإذ نفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم فإننا متحمسون للمساعدة في النهوض باللعبة نهوضاً حقيقياً عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

يذكر انه بحلول نهاية عام 2022، ستبث FIFA+ ما يعادل 40000 مباراة مباشرةً في العام من 100 اتحاد عضو عبر جميع الاتحادات القارية ال 6، بما في ذلك 11000 مباراة لمنافسات السيدات، وتقدم FIFA+ تغطية حية لمباريات كرة القدم، بدايةً من الدوريات الأوروبية الكبرى ووصولاً إلى المنافسات التي لم يسبق بثها من مختلف أنحاء العالم، سواء في منافسات الرجال أو السيدات أو الشباب.

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