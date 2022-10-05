"المحترفين الإماراتية" تعلن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023 .

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات، حيث خصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضورًا جماهيريًا؛ في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة .

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم .

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف» حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الجزيرة على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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