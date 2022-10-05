دبي تفوز باستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي في 2024

المصدر: وام

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فازت دبي بحق استضافة فعاليات النسخة الـ 38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي على هامش انعقاد النسخة الـ 37 للمؤتمر التي أقيمت في المكسيك خلال الفترة (22 – 25) من شهر سبتمبر الماضي وشاركت فيه لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية.

وسعت لجنة الطب الرياضي بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي طوال الأشهر الماضية لإعداد ملف متكامل يغطي جميع الجوانب المستهدفة من إدارة المؤتمر الدولي البارز، لضمان ترجيح كفة دولة الإمارات واختيار دبي لتنظيم النسخة المقبلة عام 2024.

ومثّل الإمارات في المؤتمر - الذي شهد حضور أكثر من 1000 مشارك و 117 لجنة طب رياضي من جميع أنحاء العالم - الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، حيث شارك نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي سواءً من جراحين العظام والمعالجين الطبيعيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العلاج الوظيفي والطب النفسي، إذ تم استعراض طلب استضافة دبي، الذي تم تقديمه لإدارة اللجنة المنظمة للمؤتمر بداية العام الجاري بعد الكثير من النقاشات واللقاءات الدورية للجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية برئاسة الدكتور هاشل الطنيجي.

وشهدت مساعي استضافة النسخة الـ 38 من الحدث الطبي الرياضي العالمي منافسة قوية بين كل من الإمارات وكرواتيا وتشيلي للفوز بحق استضافة المؤتمر، حيث تسلم الدكتور عبدالله الرحومي علم المؤتمر من فيليبو جوميز رئيس لجنة الطب الرياضي بالمكسيك عقب إعلان فوز دبي بتنظيمه وتوقيع اتفاقية الاستضافة.

وثمّن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، هذه الخطوة المهمة التي تؤكد على مكانة الإمارات كأفضل الخيارات لدى أصحاب القرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مختلف مجالات العمل الرياضي من أجل استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالجانب الرياضي.

وأشاد معاليه بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة بناء الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات الدولية، بما يحقق الفائدة المرجوة لرياضة الإمارات ويسهم في تعزيز سبل التعاون ونقل المعارف من المختصين في العلوم الرياضية، خاصة وأن المؤتمر يناقش واحدا من أهم الموضوعات المرتبطة بصحة وسلامة الرياضيين، ويتيح الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة وأحدث المعايير والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن.

من جهته قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي " إن فوز دبي باستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي خلال العام 2024 يأتي ثمرة للتعاون البناء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لاسيما مع لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، حيث تم تقديم ملف استضافة متكامل وجذاب للفوز، بناء على ما تتمتع به دبي من إمكانات هائلة، وبنية تحتية متطورة، وقدرة تنظيمية، إلى جانب سجلها الحافل باستضافة فعاليات وأحداث عالمية كبرى، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة".

وأضاف المري: " سيكون المؤتمر الدولي للطب الرياضي منصة مهمة للحضور والمشاركين الذين سيتمكنون من تبادل الآراء والمعرفة ومناقشة آخر التطورات التي يشهدها الطب الرياضي، علاوة على إمكانية خوض تجارب استثنائية في دبي التي تتمتع بمقومات سياحية متنوعة وتقدم عروضا رائعة".

من جانبه أكد الدكتور هاشل الطنيجي أن لجنة الطب الرياضي عملت على إنجاح ملف استضافة الإمارات للنسخة 38 من المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز دراسة وتطوير الطب الرياضي في جميع أنحاء العالم، وحماية الصحة البدنية والعقلية، وضمان رفاهية جميع الممارسين؛ بالإضافة إلى مساعدة الرياضيين على تحقيق الأداء الأمثل، وتعظيم إمكاناتهم الصحية، فضلاً عن ضمان الوصول إلى رعاية صحية وتدريب عالي الجودة.

بدوره عبر الدكتور عبد الله الرحومي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يدعو للفخر لدى تمثيله لدولة الإمارات في المؤتمر الدولي للطب الرياضي وتسلمه لعلم المؤتمر للنسخة المقبلة التي ستقام في دبي عام 2024، مشيداً بجهود جميع فرق العمل التي سعت لإعداد الملف وتجهيزه على أكمل وجه ليلقى قبول واستحسان اللجنة المنظمة.

وبهذه المناسبة عبر البروفيسور فابيو بيجوزي، رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي، عن رضاه الكامل على مستوى ملف استضافة دبي للمؤتمر الدولي للطب الرياضي في دورته الـ38 في عام 2024، وقال: "قدم وفد دولة الإمارات عرض استضافة استثنائيا حاز على استحسان اللجنة التنفيذية، ومجلس مندوبي الاتحاد الدولي للطب الرياضي الذين اجتمعوا في جوادالاخارا”.

وأضاف " إننا نتطلع لاستضافة المؤتمر الدولي للطب الرياضي في دبي التي أصبحت رائدة في مجال الرعاية الصحية المتميزة، وسيكون المؤتمر فرصة استثنائية للترويج للطب الرياضي في المنطقة، وأنا على ثقة بأن السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي وتميزها ستساهم في أن يكون البرنامج العلمي للمؤتمر مفيدا ورائعا، وسيجذب مشاركين من جميع أنحاء العالم".

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