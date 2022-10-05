عبدالله إبراهيم رئيساً للجنة المؤتمرات والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

المصدر: البيان

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زكت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جاني ميرلو رئيساً لدورة جديدة، بسبب عدم دخول أحد منافس له، كما احتفظ الأمين العام والمدير المالي بالتزكية بمنصبهما لفترة الأربع سنوات المقبلة.

وفي شأن متصل، اختير الزميل عبدالله إبراهيم بن حسين رئيس جمعية الإعلام الرياضي برئاسة إحدى لجان الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الهامة والجديدة، رئيساً للجنة المؤتمرات والعضوية بالانتخاباتِ التي أقيمت في روما.

ووجه بن حسين شكره للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، لثقته في مجال الصحافة الرياضية خاصة والإعلام الرياضي عامة، بتسميته رئيساً لهذه اللجنة الجديدة.

وشهد الاجتماع قرارًا بتشكيل لجنتين جديدتين هما لجنة تدريب المراسلين الشباب برئاسة سوبود مالا باروا (الهند)، ولجنة تسويق برئاسة الرئيس الآسيوي هيدون جونغ (كوريا).

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