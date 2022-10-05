صافرة أجنبية لنهائي الكأس الغالية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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علمت «البيان» أن نادي الوحدة طلب من اتحاد الكرة الاستعانة بحكام أجانب لمباراته مع الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقرر إقامتها 21 أكتوبر الجاري، باستاد هزاع بن زايد بالعين، وسيقوم الاتحاد بمخاطبة عدة اتحادات لترشيح طاقم من النخبة، وستكون المرة الأولى التي يدير فيها حكام أجانب نهائي الكأس الغالية.

يذكر أن الحكام الأجانب قاموا بإدارة 4 مباريات في الدوري الموسم الماضي، وكان الجزيرة أول من طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي أمام شباب الأهلي، وأدارها الحكم التركي جانيت شاكير، وتلاه الوحدة أمام الشارقة، وأدارها الألماني توبياس.

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