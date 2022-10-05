1274 قيداً للأندية في «ميركاتو» الصيف

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الخامسة من مساء أمس، والذي تم فتحه يوم الثالث عشر من يوليو الماضي لقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي 2023-2022.

وتفتح أبواب الانتقالات مجدداً بالميركاتو الشتوي من 11 يناير من العام المقبل وحتى 8 فبراير التالي. وأكد المستشار يعقوب محمد العلي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي للجنة، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بدبي، أن طلبات الأندية خلال الفترة الأولى للتسجيل «الصيفية» بلغت 1274 طلباً، منها 55 حالة استبدال، و58 إعارة لاعب داخل الدولة، و10 حالات انتقال لاعب داخل الدولة، و1087 تسجيل لاعب، و64 كشف قيد.

وتم إنهاء 205 طلبات للأندية المحترفة، منها 159 طلب تسجيل لاعب، و5 «استبدال» لاعب، و27 إعارة لاعب داخل الدولة، و14 كشف قيد.

وبلغت طلبات أندية الدرجة الأولى 413 طلباً، مقسمة إلى 360 طلب تسجيل لاعب، و5 «استبدال» لاعب، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و5 طلبات انتقال لاعب داخل الدولة، و13 كشف قيد.

وقامت أندية الدرجة الثانية بإجراء 180 طلباً، تنوعت بين 153 طلب تسجيل لاعب، و17 طلب استبدال لاعب، و10 كشف قيد.

في حين أجرت أندية الدرجة الثالثة 282 طلباً، تنوعت بين 259 طلب تسجيل لاعب، و15 طلب استبدال لاعب، وطلب واحد فقط انتقال لاعب داخل الدولة، وطلب واحد فقط لإعارة لاعب داخل الدولة، و6 كشف قيد.

وتم إجراء 112 طلباً لفريق تحت 21 سنة «دوري المحترفين»، مقسمة إلى 90 طلب تسجيل لاعب، و3 طلبات انتقال لاعب داخل الدولة، و5 «استبدال» لاعب، و14 كشف قيد.

بينما تم إجراء 82 طلباً لفرق الشباب تحت 21 سنة، تنوعت بين 66 طلب تسجيل لاعب، وطلب واحد انتقال لاعب داخل الدولة، و8 طلبات استبدال، و7 كشف قيد.

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