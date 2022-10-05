دعوة اتحاد الكرة لقرعة «خليجي 25»

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقى اتحاد الكرة دعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، لحضور حفل إجراء قرعة بطولة «خليجي 25» والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري، وسيتم خلال الاحتفال تحديد جدول البطولة المقررة في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، وتتطلب الدعوة حضور مدرب المنتخب الوطني أروابارينا ومدير وكابتن الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن كأس الخليج لكرة القدم تقام مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019.

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