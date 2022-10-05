647 تمريرة تضع النصر ضمن أبرز أندية العالم

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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احتل النصر الترتيب الرابع عشر بين 1226 نادي من 71 مسابقة حول العالم، في متوسط عدد التمريرات في المباراة الواحدة خلال المواجهات التي خاضها الفريق من موسم 2021 ـ 2022، وحتى يوم 26 سبتمبر الماضي، وفقاً لموقع مرصد (CIES)، والمهتم بالإحصائيات والأرقام الخاصة بكرة القدم العالمية.

وبلغ متوسط التمرير لنادي النصر في الموسمين الماضي والحالي، 647 تمريرة في المباراة، متفوقاً في دوري أدنوك للمحترفين على أندية الجزيرة بمتوسط عدد تمريرات 602 تمريرة في المباراة الواحدة، والوصل بمتوسط عدد تمريرات 582 تمريرة، والوحدة 543 تمريرة، والعين 491 تمريرة، واتحاد كلباء 417 تمريرة، وبني ياس 398 تمريرة، والشارقة 389 تمريرة، وشباب الأهلي 388 تمريرة، وعجمان 349 تمريرة، وخورفكان 331 تمريرة، والظفرة 325 تمريرة، ودبا الفجيرة 307 تمريرات، والبطائح بمتوسط 259 تمريرة في المباراة الواحدة.

نسب النجاح

بينما تصدر الجزيرة النجاح في التمرير بنسبة 89.2%، وتلاه العين بنسبة نجاح 88.1%، والشارقة 87.3%، والنصر 86.7%، والوصل 86.4%، وشباب الأهلي 85.5%، والوحدة 84.4%، وبني ياس 83.1%، وعجمان 81.7%، وخورفكان 81.5%، واتحاد كلباء 79.9%، ودبا الفجيرة 78%، والظفرة 75.7%، والبطائح بنسبة نجاح 74.2%.

وبلغت نسبة التمرير الطولي للبطائح 51.4%، ولدبا الفجيرة 44.8%، ولخورفكان 40%، ولاتحاد كلباء 39%، وللظفرة 37.7%، ولعجمان 37.3%، ولشباب الأهلي 33.5%، ولبني ياس 30.5%، وللجزيرة 30.2%، ولكل من الوصل والشارقة 30.1%، وللنصر 29.6%، وللوحدة 29.5%، وللعين 27.6%، وبلغت نسبة التمرير الجانبي للعين 56.9%، وللوحدة 56.5%، وللجزيرة 55.9%، وللنصر 55.6%، وبني ياس 55.4%، وللوصل 55.3%، وللشارقة 53.6%، ولشباب الأهلي 54.1%، ولكل من اتحاد كلباء وعجمان 48.5%، وللظفرة 48%، ولخورفكان 47.6%، ولدبا الفجيرة 42.8%، وللبطائح 37.3%.

في حين بلغت نسبة التمرير الخلفي للشارقة 16.3%، وللعين 15.9%، للنصر 14.8%، وللوصل 14.6%، وللظفرة 14.3%، ولعجمان 14.2%، وبني ياس 14.1%، وللوحدة 14%، للجزيرة 13.9%، واتحاد كلباء 12.5%، ولكل من شباب الأهلي ودبا الفجيرة وخورفكان 12.4%، والبطائح 11.3%.

صدارة إنجليزية

تجدر الإشارة إلى أنه يتصدر القائمة مانشستر سيتي الإنجليزي، مع 754 تمريرة محاولة في كل مباراة بالدوري المحلي، وهناك ناديان آخران قاما بأكثر من 700 تمريرة في كل مباراة، وهما ألبيريكس نيجاتا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الياباني، والذي قام بـ711 تمريرة، والعملاق البرتغالي بنفيكا، والذي قام بـ708.

وعدد التمريرات التي تم القيام بها تختلف اختلافاً كبيراً بين الأندية حسب وضعية وطموح كل منها، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال، يبلغ متوسط تمريرات مانشستر سيتي ضعف تمريرات أندية أخرى في ترتيب متأخر في المسابقة، مثل بورنموث، والذي يبلغ متوسط تمريراته 352 تمريرة في المباراة.

أما أقل رقم متوسط للتمريرات، فكان من نصيب نادي الباطن السعودي، والذي مرر متوسط 199 تمريرة لكل مباراة، في حين تم قياس الحد الأدنى في مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، وكان من نصيب نادي خيتافي الإسباني بمتوسط 329 تمريرة.

فيما سجل باريس سان جيرمان، أكبر رقم للتمريرات الناجحة بنسبة 91.3%، متقدماً على مانشستر سيتي 90.8%، وريال مدريد 90.0%، ويتصدر إسطنبول باشاك شهير التركي، جدول التمريرات الخلفية بنسبة 20.2%، وبودو غليمت النرويجي للتمريرات الجانبية بنسبة 61.3%، والأرجنتيني ديبورتيفو ريسترا، للتمريرات الطولية بنسبة 60.8%.

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