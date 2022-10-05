أحمد عامر: أحترم قرار بقائي على «الدكة»

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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أكد اللاعب أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء احترامه لقرارات مدربه المدير الفني للنمور الإيراني فرهاد مجيدي، وذلك فيما يتعلق ببقائه على دكة البدلاء وإقحامه في الدقائق السبع الأخيرة من مباراة العين والذي كان متقدماً حينها على ضيفه كلباء بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دوري «أدنوك» للمحترفين، وأشار عامر إلى أن الجهاز الفني هو من يحدد الذي يبدأ أولاً لكل مباراة، أو من هم على دكة البدلاء، وكل هذه الأشياء تحكمها مصلحة الفريق، إلى جانب نوعية المباراة، والأسماء التي تتواجد ضمن التشكيلة المناسبة لكل مباراة من قبل المدرب، والذي يعتبر الأجدر بمعالجة مشاكل الفريق.

وقال عامر: «ليس المهم أن ألعب منذ بداية المباراة، لكن أعود وأقول إن خطة اللعب هي التي تحكم الجهاز في اختيار التشكيل المناسب، والأهم تطور الفريق، وتقدمه للأمام، القادم أفضل والنمور سيكون لهم شأن كبير، وأعتقد أن المدرب يعرف أين هي مكامن الخلل، وسيقوم بالوقوف عليها، وتصويبها قبل لقاء شباب الأهلي».وذكر أن الخسارة من العين انتهت، وأن «البنفسجي» تفوق عليهم، مؤكداً أن الفريق لن يستسلم، ومشدداً على حتمية التفكير في المباريات المقبلة وتعويض الجمهور.

بدوره أكد أحمد جشك لاعب كلباء أن الخسارة أمام العين ستقوي عود الفريق، مؤكداً أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، قائلاً: «حاولنا التعويض في الشوط الثاني، والخروج بأقل الخسائر، وسنحاول الخروج بصورة جيدة خلال مباراة شباب الأهلي».

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