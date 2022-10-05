سيف راشد: فضلت البطائح على العروض الأخرى

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سيف راشد لاعب فريق البطائح، أنه فضل الانضمام إلى كتيبة «الراقي» رغم العروض الأخرى من أندية دورينا، وأضاف سيف راشد لـ «البيان»، إن السر وراء اختيار الوجهة الجديدة أن البطائح يملك طموحات أكبر في التحدي الأول للوافد الجديد بدوري «أدنوك» للمحترفين، مشيراً إلى أن عملية الانسجام جاءت سريعة خصوصاً في ظل التحفيز الكبير من قبل العديد من اللاعبين أبرزهم الثنائي الدولي السابق أحمد خليل وخميس إسماعيل اللذان يوجهانه مع زملائه اللاعبين باستمرار سواء داخل الملعب أم خارجه بحكم الخبرة الطويلة لهما في الملاعب سواء مع المنتخب أم الأندية التي شاركوا فيها.

وقال سيف راشد الذي تعاقد معه البطائح أخيراً بنظام الإعارة قادماً من نادي الشارقة، إن من أجمل اللحظات التي مرت عليه التتويج بلقب الدوري مع فريق الشارقة بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، حيث يعتبر الشعور مختلفاً كونها أول بطولة في حياته، موضحاً أنها المرة الأولى التي يغادر فيها نادي الشارقة إلا أنه لم يشعر بالفرق الكبير وتأقلم سريعاً نظراً لتميز أجواء فريق البطائح بروح العائلة الواحدة إضافة إلى أن النادي الجديد قريب من ناديه السابق.

جاهزية

وأكد سيف راشد، جاهزيته للتحدي بعد أن تعرض في فترة سابقة لإصابة أبعدته عن الملاعب، حيث شارك في المباراة الودية أمام العين في فترة التوقف وخاض أول مباراة رسمية لهذا الموسم ضد الوحدة بمشاركته في الشوط الثاني، لافتاً إلى أنه سيكون أكثر جاهزية في الجولات المقبلة التي يأمل من خلالها تقديم المستوى المطلوب.

وأشاد سيف راشد بطريقة تعامل المدرب البرازيلي كايو زاناردي مع اللاعبين، حيث يتميز بأسلوبه في توجيه اللاعبين نحو تطبيق الفكرة أو الخطة، بينما تجد بعض المدربين يفرضون على اللاعبين أوامر كالسلك العسكري، كما يعرف المدرب كايو جيداً كيف يكسب اللاعبين والعكس صحيح، مما ينعكس إيجاباً على جهد وعطاء اللاعب داخل الملعب، مبيناً أن اللاعب يحتاج الثقة فقط وعلى المدرب أن لا يحمل اللاعب مسؤوليات كبيرة تفوق قدراته.

تميز

وكشف سيف راشد أن طموحه في الموسم الجديد الظهور بمستوى مميز، وأن يكون جزءاً من منظومة النجاح في الفريق، وأن يكون عند حسن ظن الجميع في النادي لتقديم الأداء المطلوب الذي قد يمهد الطريق مستقبلاً للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، منوهاً إلى أنه خاض نحو مباراتين في الموسم الماضي بقيادة مدرب الشارقة الروماني كوزمين، لكن الإصابة حرمته من العودة سريعاً إلى الملاعب مما جعل استعادة مكانه في التشكيلة يبدو صعباً في ظل وجود العديد من اللاعبين.

وعن فرصة اللاعب المواطن في ظل رفع عدد المحترفين إلى 5 هذا الموسم، قال سيف راشد إنه من الطبيعي أن يخوض اللاعب المواطن تحدياً أكبر لحجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية في الفريق، وعلى كل لاعب أن يضاعف جهوده لإثبات قدراته ومهاراته وإقناع المدرب بأهمية دوره داخل الملعب، مبيناً أن النسخة الحالية لدوري «أدنوك» للمحترفين تعتبر مميزة عطفاً على التعاقدات الكبيرة التي أجرتها الأندية إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تعزز من قوة البطولة لهذا الموسم.

وتوجه سيف راشد بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي البطائح على اختياره، حيث يتطلع إلى المساهمة في تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق الذي قدم مستوى مميزاً في الجولات الأولى، مبيناً أن الفريق يضم عناصر مميزة سواء الشابة أم أصحاب الخبرة مثل أحمد خليل وخميس إسماعيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز