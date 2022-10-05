محمد رايحي: انضمامي للظفرة قرار صحيح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الهولندي محمد رايحي لاعب الظفرة الذي انضم إلى كشوفات الفريق خلال فترة التعاقدات الأخيرة، قادماً من الباطن السعودي في صفقة انتقال حر، إنه اتخذ القرار الصحيح بالتوقيع في كشوفات الظفرة والانضمام إلى صفوفه، مبيناً أنه يشعر بسعادة كبيرة وراحة نفسية لوجوده في الإمارات.

وأبان رايحي في حديث له مع «البيان» أنه كان قد تلقى عروضاً من أندية مختلفة، ولكنه اختار الظفرة، وأضاف: الآن بعد مرور شهرين من توقيعي، أستطيع التأكيد أن هذا القرار كان صحيحاً، لأن النادي به أجواء جيدة، واهتمام كبير باللاعبين، لكن الأهم من ذلك «الأمان» الذي أشعر به وكذلك أسرتي في الإمارات، إنها بلد رائع للحياة، هذا ما تشعر به أسرتي أيضاً، فهنا كل شيء تجده أمامك، وتستطيع أن تعيش حياة آمنة مطمئنة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تفعلها، لا يوجد ملل ولا شيء يمكن أن يؤثر على حياتك بطريقة سلبية، لذلك أتمنى أن أحقق النجاح في تجربتي مع الظفرة، وأن أستمر باللعب معه لعدة سنوات.

وأثنى لاعب الظفرة على مستوى دوري أدنوك للمحترفين، ووصفه بالبطولة القوية، ذاكراً أن الجولات الأولى شهدت تحديات مثيرة، بسبب قوة الفرق وتميز العناصر، وأضاف: الدوري مستواه مرتفع وبه أسماء كبيرة ومعروفة، في رأيي أن الأندية تعمل بطريقة جيدة وتبذل جهداً كبيراً من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، والموسم الحالي تحديداً سيشهد تطوراً أكبر في الأداء لأن هذا ما تقوله جولات البداية.

واعترف لاعب وسط الظفرة بأن مستوى فريقه لم يكن جيداً في الجولات الثلاث الأولى، مبيناً أنه لم يشعر بالقلق لأنه يعرف قدرات زملائه اللاعبين، مؤكداً أنه كانت وما زالت لديه ثقة كبيرة بالفريق، وأضاف: هناك لاعبون بجودة عالية يتمتعون بخبرة كبيرة وعناصر شابة لديها الموهبة، والفريق يحظى باهتمام من إدارة النادي، كما أن الجهاز الفني يقوم بعمل جيد، والمستوى الذي قدمناه في مباراتنا الأخيرة أمام شباب الأهلي كان تأكيداً على تميزنا، فقد حققنا الفوز على منافس مرشح للبطولة، وهذا بالطبع يمنحنا دافعاً أكبر في بقية الجولات، حتى نواصل بذات المستوى، ونحصل على المزيد من النقاط.

انسجام وتناغم

وأشار رايحي إلى أنه لم يقدم كل ما عنده حتى الآن، ذاكراً أنه انضم حديثاً إلى المجموعة وكذلك الحال عدد من زملائه اللاعبين الجدد، مؤكداً أنه بعد المزيد من الانسجام والتناغم والاجتهاد في التدريبات مع تحسن الطقس، سيقدم مستويات أفضل ترضي الطموحات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز