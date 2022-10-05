«الهواة».. تحولات الصدارة حافلة بالإثارة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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زادت الإثارة في دوري الدرجة الأولى، بعد تحولات عدة في النتائج، أدت في النهاية إلى انفراد العربي بصدارة دوري «الهواة»، والتي كانت تجمع ثلاثة أندية حتى نهاية الجولة الثالثة، وهى الجزيرة الحمراء العربي والإمارات، ليتمكن ممثل إمارة أم القيوين من الانفراد بمقدمة الترتيب برصيد 10 نقاط، مستغلاً خسارة الجزيرة الحمراء، نجم الجولات الثلاث الماضية، والذي خسر بشكل مفاجئ أمام جاره الرمس، بنتيجة 2- 1، وغياب الإمارات عن خوض مباريات هذا الأسبوع بسبب الراحة، وذهب مركز الوصيف إلى دبا الحصن الفائز بخماسية على سيتي، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الرابع برصيد «7 نقاط»، وهو نفس رصيد الإمارات الثالث والرمس الخامس.

رقم قياسي

ونجح اللاعب فارس الجابري هداف العربي، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى دوري الأولى، وهو التوقيع في كل مباريات فريقه الأربع، والتي أقيمت منذ انطلاقة المسابقة، بعد أن زار شباك الحصن وبينونة والجزيرة الحمراء، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف، بينما يتربع العماني محمد المربوعي على قمة ترتيب الهدافين، بعد أن سجل «هاتريك» خلال مباراة فريقه دبا الحصن أمام سيتي، وهي الأهداف التي وضعت الحصن ومدربه محمد الجالبوت في المركز الثاني، فضلاً عن تربع محمد المربوعي على قمة الهدافين، فيما رفع الموريتاني أحميد الولي، نجم ومهاجم الرمس، رصيده التهديفي إلى 5، بعد إحراز ثنائية في مرمى الجزيرة.

«ريمونتادا» الإعصار

حقق حتا عودة غير متوقعة، فبعد أن كان الفريق متأخراً على ملعبه أمام غلف بثلاثية نظيفة، عاد الإعصار من بعيد، وتمكن من تحقيق الفوز على غلف إف سي بنتيجة 4 - 3، محققاً الفوز الأول في المسابقة، وهو الانتصار الذي أعقبه إقالة المدرب جوكيكا، والتعاقد مع الدكتور عبد الله مسفر، ليعود مسفر من جديد إلى كابينة التدريب، بعد عدة مواسم، اتجه خلالها إلى التحليل الرياضي.

ونجح فريق الفجيرة في تحقيق الفوز على جاره العروبة في ديربي الإمارة، وذلك بنتيجة 2 - 1، ويعود الفضل في فوز الذئاب لنجميه الجزائريين مهدي بلحاج وعكاشة حمزاوي، اللذين أحرزا هدفي الفجيرة في مرمى العروبة، ورفع الذئاب رصيده إلى 5 نقاط، وظل العروبة سادساً بست نقاط.

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