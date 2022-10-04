مانويل خيمينيز مدرب الوحدة يكشف تفاصيل عودته للعنابي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعرب الإسباني مانويل خيمينيز عن سعادته بالعودة إلى نادي الوحدة مجدداً، مؤكداً أن فترة ولايته الأولى كانت صعبة ولم يحصل خلالها على الفرصة الكاملة بسبب تفشي جائحة كورونا والتي توقف بسببها النشاط الرياضي في العالم.

وتعاقد الوحدة مع خيمينيز حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للبرتغالي كارلوس كارفالهال الذي أقيل من منصبه بعد 4 جولات من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء لتقديمه لوسائل الإعلام: "في العام الأخير لم أخض تجربة التدريب مع أي ناد بسبب ظروف عائلية، وتلقيت عروضاً من أندية أخرى خلال تلك الفترة، ولكن عندما عرض علي الوحدة العودة وافقت على الفور خاصة وأني أحب هذا النادي وأرتبط بعلاقات جيدة مع الجميع هنا".

وأضاف:" أعلم أن الفترة القادمة صعبة للغاية وهدفي تقديم الأفضل مع الفريق خاصة مع وجود عناصر مميزة من اللاعبين، والوحدة ناد كبير ولذلك التفكير ينصب على هدف واحد وهو الفوز في كل مباراة".

وعن الاختلاف بين فترة ولايته الأولى مع الوحدة والتي امتدت من أكتوبر 2019 وحتى يونيو 2020 أوضح:" أولاً أشكر المدرب السابق على العمل الذي قام به خلال الفترة السابقة، وسنعمل على تطوير أداء الفريق بما يؤهله لتحقيق الانتصارات، في الفترة الأولى لم يكن هناك أجانب بنفس المستوى إلى حين التعاقدات الشتوية في يناير عندما تعاقدنا مع أكثر من لاعب، وحينها لعبنا مباريات جيدة وحققنا نتائج إيجابية، والآن الفريق يملك عناصر على أعلى مستوى، وسعيد بتواجد البرازيلي جواو بيدرو الذي أعرفه منذ أن كان في الظفرة وطلبت التعاقد معه حينها لأنني معجب به كثيراً، وسعيد كذلك بوجود تيغالي وعودته للنادي".

وأكد خيمينيز أن استمرار إسماعيل مطر وتيغالي من شأنه أن يمنح يساعد الفريق على تحقيق أهدافه لاسيما وأنهما يملكان خبرات كبيرة ويتمتعان بعقلية احترافية أوصلتهما لهذا المستوى المميز.

وأشار خيمينيز إلى أنه منذ لحظة وصوله إلى أبوظبي والجميع يتحدث معه عن مباراة نهائي الكأس أمام الشارقة والمقررة يوم 21 أكتوبر الجاري، وقال:" أعلم أهمية المباراة جيداً وأنها على بطولة كبيرة، وأريد أن أقدم كل شيء لكي يحقق الفريق لقب الكأس، الشارقة فريق كبير بالطبع، ولكن الوحدة أيضاً فريق كبير".

وأتم:" كل المباريات مهمة بالنسبة لي وليست مباراة نهائي الكأس فقط، وأعد بالقتال وتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق آمال وطموحات إدارة النادي وجماهيره".

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