«الأولمبية الوطنية» تشارك في عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي بكمبوديا

المصدر: وام

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شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي استضافته اليوم عاصمة كمبوديا بنوم بنه بحضور ومتابعة 44 لجنة أولمبية آسيوية.

مثّل اللجنة في الاجتماع سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وبدأ الاجتماع بكلمة وجهها توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى الحضور عبر الفيديو.

كما ألقى القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ ورئيس اللجنة الأولمبية في كمبوديا ثونغ خون كلمتين ترحيبيتين، فضلا عن كلمة لرئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي حضر افتتاح أعمال الجمعية العمومية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية توقيع اتفاقية استضافة مدينة تروجينا في منطقة نيوم بالسعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

كما استعرضت اللجان المنظمة للدورات الآسيوية الأربع المقبلة في هانغتشو 2023، وآيتشي – ناغويا 2026، والدوحة 2030 والرياض 2034، تقارير عن آخر استعداداتها للاستضافة، فضلا عن تقرير لكل من دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في تايلاند 2023، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في الرياض عام 2025.

كما قدمت لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" – تفاصيل عن آخر الأعمال والمستجدات المختلفة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029) في مدينة نيوم لتصبح أول دولة من غرب آسيا تنظم الحدث الشتوي.

كما شهد الاجتماع مصادقة الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي على تسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي قد أقيمت في دبي العام الماضي بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية، إلى جانب الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي للمجلس وشهد العديد من القرارات المهمة منها المصادقة على منح العاصمة السعودية الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ7 للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025، ومنح حق استضافة النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2029 إلى كمبوديا، والموافقة على مقترح تغيير مسمى لجنة المرأة والرياضة إلى لجنة المساواة بين الجنسين.

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