محمد بن صقر: نقاط الإنجازات تحدد نادي القرن

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، أن نقاط الإنجازات تحدد النادي الذي يستحق لقب وجائزة نادي القرن، مبينا أن هنالك آلية محددة يعمل بها الاتحاد يختار على ضوء نتيجتها صاحب الجائزة.

جاء ذلك تعليقا على ما تردد يوم أمس عن تتويج الشارقة بلقب نادي القرن العشرين في الإمارات، على الرغم من تتويج الوصل سابقا من قبل الاتحاد نفسه.

وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي في إفادات مختصرة لـ "البيان" حول هذا الموضوع، أنه يهنئ بداية نادي الشارقة باللقب، وأضاف: أما بالنسبة للآلية فقد تركت الاتحاد منذ العام 2012 وغير متابع للمستجدات، لكن الثابت أن الاتحاد الدولي يحدد كل شي بناء على الأرقام التي تصل إليه من الاتحادات الوطنية والقارية ومختلف الجهات عن إنجازات الأندية، مثل عدد البطولات، والوصافة، وكافة النتائج في البطولات المحلية والخارجية، وبعد التأكد منها يتم تحديد النادي الذي يستحق تسميته بنادي القرن.

وردا على سؤاله عن كيفية تحويل اللقب من الوصل إلى الشارقة، حسب ما يتردد حاليا، أبان الشيخ محمد بن صقر القاسمي أن اجتهاد الشارقة ربما يكون قد أدى إلى التغيير وذلك بتقديمه معلومات وأرقاما جديدة لم تكن متوفرة سابقا لدى الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، مؤكدا أنه لا يعلم سبب التغيير بشكل قاطع لأنه لا يتواصل مع المسؤولين عن الاتحاد حاليا.

وأضاف: أبارك لإخواني في نادي الشارقة، وأتمنى لكل أنديتنا التوفيق والنجاح والتواجد في المقدمة خلال البطولات الآسيوية، وأن تنجح جميع فرق الدولة في تحقيق الإنجازات والنجاحات الخارجية.

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