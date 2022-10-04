الظفرة ينهي عقدة 9 سنوات أمام شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الظفرة عقدة لازمته 9 سنوات شهدت 15 مباراة متتالية أمام شباب الأهلي لم يحقق خلالها الفوز، بتغلبه عليه بنتيجة 3 - 2 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة قوية ومثيرة، خالفت نتيجتها التوقعات قياساً بمستوى ونتائج الفريقين قبل اللقاء.

أفضلية

وسيطر شباب الأهلي على الأفضلية خلال 15 مباراة جمعته بالظفرة في السنوات التسع الماضية من الدوري، فاز خلالها في 10 وتعادلا في 5، وكانت آخر مباراة نال فيها فارس الظفرة النقاط الثلاث في يناير 2014 على الرغم من خسارته في أرضية الملعب بنتيجة 3 - 1 لكن اتحاد الكرة حينها خصم النقاط من شباب الأهلي بحجة عدم قانونية مشاركة لاعبه في ذلك الوقت عدنان حسين لنيله 3 إنذارات كانت تفرض عليه الغياب عن المباراة وقدمها إلى فارس الظفرة، وقبل هذه المواجهة كان الظفرة قد فاز في مايو 2013 بنتيجة 2 - 1 في أرضية الملعب ومنذ ذلك الوقت لم يخرج لاعبو الفريق بفرحة الفوز أمام شباب الأهلي حتى تمكن مساء الأحد من وضع حد لسلسلة إخفاقاته التي تعتبر الأطول في تاريخ دوري المحترفين بين فريقين، حيث لم يسبق أن عجز فريق على هزيمة منافسه في 15 مباراة متتالية. وحققت نتيجة المباراة عدة مكاسب للظفرة منها أنه الفوز الأول بعد تعادله في الجولة الأولى أمام النصر وخسارته من العين وكلباء الجولتين السابقتين.

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ظهر أحمد فوزي «20 عاماً» مهاجم الظفرة الشاب المعار من الجزيرة، بمستوى متميز وتمكن في أول مشاركة أساسية له مع الفريق بعد أن فضله المدرب على المهاجم الهولندي ميشيل دي فريدي الذي جلس على مقاعد البدلاء، في تقديم مستوى طيب وأحرز الهدف الأول بطريقة أكدت موهبته العالية أنه مكسب كبير للفريق في مشوار الموسم الحالي.

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