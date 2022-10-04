10 لاعبين تألقوا بـ«الثنائيات» في ديربي بر دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انضم البرازيلي غابرييل دي سوزا لاعب الوصل إلى قائمة اللاعبين المتألقين في مواجهات ديربي بردبي بين النصر والوصل بعد نجاحه في تسجيل ثنائية قاد بها فريقه لتحقيق الفوز رقم 31 في تاريخ مواجهات الفريقين والسابع منذ تطبيق الاحتراف.

وأصبح دي سوزا اللاعب رقم 10 الذي ينجح في تسجيل ثنائية في الديربي في مواسم الاحتراف، فيما تضم القائمة مواطنه أكسنر أوليفيرا مهاجم الوصل السابق صاحب أول ثنائية في لقاء الإياب لموسم 2008 ــــــ 2009، ثم الإيراني إيمان مبعلي مهاجم النصر الذي تمكن من تسجيل ثنائية في مباراة الذهاب على استاد آل مكتوم في موسم 2009 ــــــ 2010.

وفي موسم 2012 ــــــ 2013 حينما نجح الأوراغوياني ايمليانو ألفارو في تسجيل هدفين في الذهاب، وفي الموسم التالي (2013 ــــــ 2014) أمطر النصر شباك الوصل في الذهاب بسداسية ومنها ثنائية لحبيب الفردان قبل أن يقود السنغالي ابراهيما توري فريقه النصر في الآياب لفوز بتسجيله ثنائية. سجل توري في موسم 2014 ــــــ 2015 ثنائية في مباراة الإياب التي شهدت أيضاً ثنائية لفابيو ليما مهاجم الوصل. وسجل فابيو ليما للوصل ثنائية نظيفة في الذهاب بموسم 2016 ــــــ 2017، ولحساب الموسم نفسه سجل البرازيلي مارسيلو سيرينو ثنائية في مباراة العودة.

وفي إياب موسم 2018 ــــــ 2019 أصبح الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر السابق أول لاعب يسجل ثلاثية في الديربي حينما قاد فريقه للفوز 4 ــــ 2، وشهدت المباراة نفسها «الثنائية» رقم 11 لكايو كانيدو. وسجل علي صالح للوصل هدفين في مباراة الإياب التي فاز فيها النصر 3 ــــــ 2 في الموسم الماضي.

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