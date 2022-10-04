حسن إسماعيل: السناني مفتاح فوز «الإمبراطور»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المدير الفني لقطاع حراس المرمي في نادي الشارقة، أن خالد السناني حارس مرمى الوصل يعتبر مفتاح الفوز لـ «الإمبراطور» أمام النصر في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة لدوري أدنوك، بعد أن زاد عن مرماه ببسالة ومنح الثقة والأمان للاعبي فريقه، خصوصاً في الأوقات الصعبة من زمن المباراة، وظهوره بهذا المستوى المتميز يؤكد أنه مكسب للوصل بكل المقاييس كما سبق وأشرنا لذلك.

وأضاف قائلاً: دور حراس المرمى جاء مؤثراً في نتائج الفرق خلال تلك الجولة، حيث دافع عدد كبير منهم عن عرينهم بكل بسالة، على الرغم من القوة الهجومية للاعبين الأجانب في معظم الفرق، وغزارة الأهداف وتعدد الأخطاء الدفاعية الفردية، حيث استبسل الحراس في الدفاع عن عرينهم بكل تركيز، فظهر فهد الضنحاني حارس بني ياس بمستوى طيب، وأسهم في تعادل فريقه بهدف مع الجزيرة، وكذلك أحمد شمبيه حارس النصر الذي زاد عن مرماه ببسالة رغم تعدد أخطاء الفريق الدفاعية وتصديه لضربة جزاء أمام الوصل، وخلال منافسات الجولة لم تكن هناك أخطاء مؤثرة للحارس على نتيجة المباريات، وهذا يحسب لهم رغم تواجد العديد من الأخطاء الدفاعية الفردية.

ملاحظات فنية

وأشار حسن إسماعيل إلى بعض الملاحظات الفنية بشكل عام والتي يمكن لمدربي الحراس العمل على تداركها خلال الفترة المقبلة، مثل كيفية خروج الحراس عند تنفيذ الضربات الركينة، وأهمية المراقبة الجيدة للمهاجمين عند تنفيذ تلك الركلات، حيث تظهر المنظومة الدفاعية لعدد من الفرق بشكل ضعيف خلال تنفيذ الركلات الركنية، كما تفتقد تلك المنظومة التمركز الصحيح للمدافعين والمراقبة الجيدة للمهاجمين للحد من خطورتهم داخل منطقة الجزاء، ولا بد من العمل الفني السريع لتدارك تلك الأخطاء، خصوصاً مع القوة الهجومية التي تتميز بها معظم فرق المسابقة.

كما يرى حسن إسماعيل، أن دور حراس المرمى سيكون فعالاً ومؤثراً بشكل كبير خلال المباريات المقبلة في حسم النتائج، لوجود عدد من الحراس المميزين خصوصاً الصاعدين منهم هذا الموسم، والذين تعتبر مشاركتهم مكسباً بكل المقاييس وتزيد من التنافس القوي بينهم والحراس المخضرين بما يعود بالفائدة على تطور الأداء والارتقاء بدور الحراس بما يخدم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

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