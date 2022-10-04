«الميركاتو» الصيفي يغلق أبوابه اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يغلق «الميركاتو» الصيفي للاعبي كرة القدم أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد أن استمر طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً من 13 يوليو الماضي، وشهدت تلك الفترة العديد من الصفقات الساخنة لقيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب والمقيمين، بصفوف الأندية المحترفة والهاوية، وشهدت الساعات الماضية تسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات الداخلية قبل غلق باب القيد، فيما يعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023، وتعلن لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني تفاصل عملية القيد عقب غلق باب «الميركاتو».

وشهدت فترة «الميركاتو» عدداً من الصفقات المحلية القوية، ومنها انتقال الدولي السابق أحمد خليل، أفضل لاعب في آسيا عام 2015 من شباب الأهلي إلى البطائح، ورحيل «عموري» إلى الوصل، فيما يخوض ماجد حسن تحدياً جديداً مع الشارقة بعد سنوات من العطاء مع شباب الأهلي، ويلعب بجواره ريان يسلم لاعب العين السابق الذي سبق له تمثيل منتخبنا في العديد من المناسبات، كما عاد تيغالي إلى الوحدة بعد موسمين مع النصر.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، جاءت الجنسية البرازيلية في الواجهة لمعظم الصفقات، فيما برزت تعاقدات مميزة للأندية من جنسيات عدة ومنها ضم الجزيرة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق، والوحدة للبرتغالي لويس بيتزي، والشارقة للإسباني باكو كاسيرا والبوسني ميراليم بيانيتش.

وكان باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب من خارج الدولة أغلق مساء الخميس الماضي، فيما يحق لأي نادٍ داخل الدولة التعاقد مع لاعبين أجانب من خارج الدولة، بعد مرور 21 يوماً على انتهاء فترة الانتقالات الحالية أو التسجيل خارج فترة الانتقالات، في حال كان اللاعب حراً، بشرط أن يكون عقده مع ناديه الأصلي انتهى قبل 29 سبتمبر الماضي.

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