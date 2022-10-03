32 حكما مستجدا يشاركون في دورة المستجدين باتحاد الكرة

المصدر: وام

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انطلقت يوم أمس الأحد في مقر اتحاد الكرة بدبي فعاليات دورة حكام كرة القدم المستجدين، التي تنظمها إدارة الحكام بالاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة 32 حكما مستجدا، من ضمنهم 3 حكمات.

شهد افتتاح الدورة محمد عمر الشمري نائب رئيس لجنة الحكام، بحضور صالح المرزوقي مسؤول حكام الصف الثاني المراحل السنية، والحكم الدولي سلطان محمد، محاضرا في اليوم الأول للدورة.

ويحاضر في الدورة سلطان ساحوه فني حكام الصف الثاني، والحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وأحمد عيسى، والحكمان المساعدان الدوليان مسعود حسن وأمل جمال، حسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية بإدارة الحكام.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام للموسم الرياضي 2022-2023 والمعتمد من لجنة الحكام، حيث يهدف البرنامج إلى جذب وزيادة قاعدة المنتسبين لمنظومة التحكيم الإماراتية من فئتي الرجال والإناث.

وتتناول المحاور النظرية للدورة مواد قانون كرة القدم "من القانون 1 إلى القانون 17"، ومن أبرزها ميدان اللعب والكرة، واللاعبون ومعداتهم، ودور ومهام حكم المباراة، والحكام الآخرون ومدة المباراة، بالإضافة لبداية واستئناف المباراة، وحالات التسلل، والأخطاء وسوء السلوك، وتنفيذ الركلات الحرة وركلة الجزاء، وتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى ، فيما تُعقد في اليوم الخامس اختبارات في مواد القانون.

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