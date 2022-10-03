مشاركات آسيوية لقضاة الملاعب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين سلطان محمد «ساحة» وزايد داوود «مساعداً» في إدارة مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، وتم تعيين الحكم المساعد الدولي جمعة المخيني ضمن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات المجموعة التاسعة في قيرغيزستان.

واختارت اللجنة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مُقيّماً لطاقم تحكيم مباراة سوغديانا جيزك الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي في كأس الاتحاد الآسيوي، بينما يُشارك خالد الدوخي مُقيّماً لطاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً في بنغلاديش، وأحمد يعقوب مُقيّماً لحكام مباريات المجموعة الثامنة في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه.

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