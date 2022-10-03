«الآسيوي» يرشح علي مبخوت لنجومية دوريات غرب آسيا في سبتمبر

المصدر: وام

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم الجزيرة والمنتخب الوطني الإماراتي علي مبخوت لنجومية دوريات غرب آسيا خلال شهر سبتمبر الماضي، على ضوء أرقامه ومساهماته مع نادي الجزيرة في دوري "أدنوك " للمحترفين، حيث كان سبب رئيسيا من أسباب حصد فريقه للعلامة الكاملة" 9 نقاط" من 3 مباريات أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير موسع عن أبرز اللاعبين المرشحين في دوريات غريب آسيا:" تصدر نجم المنتخب الإماراتي ونادي الجزيرة علي مبخوت ترتيب هدافي الدوري الإماراتي لكرة القدم برصيد 6 أهداف، حيث كان اللاعب حاسماً في العديد من المباريات التي خاضها الفريق، وتحديداً في لقاء القمة أمام العين في الجولة الثالثة، ليساهم بقوة في تحقيق العلامة الكاملة للجزيرة وتصدر ترتيب الدوري برفقة الشارقة ولكل منهما 9 نقاط.

وضمت قائمة المرشحين لنجومية الشهر في دوريات غرب آسيا كل من: كريستيان جوانكا (الشباب السعودي)، ولوسيانو فيتو(الهلال السعودي)، ومايكل أولونجا ( الدحيل القطري)، وطه الخنيسي( الكويت الكويتي)، وأمين الشناينة ( الفيصلي الأردني)، وزيد قنبر( جبل المكبر الفلسطيني)، والحاج مالك(الأنصار اللبناني).

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