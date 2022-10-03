أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انفرد الشارقة بالعلامة الكاملة فيما حقق الظفرة انتصاره الأول لترتفع الحصيلة التهديفية مجددا.

هكذا كانت أبرز ملامح الجولة الرابعة من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين مع استئناف فعاليات المسابقة بعد فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

فقد واصل الشارقة انتصاراته المتتالية في البطولة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بثلاثية نظيفة في مواجهة خورفكان لينفرد بالعلامة الكاملة بعدما عرقل بني ياس انتصارات الجزيرة بالتعادل معه 1-1.

وتخلص الظفرة من دوامة النتائج السلبية وحقق انتصاره الأول هذا الموسم بالفوز على حساب شباب الأهلي 3-2 ليكون الفوز الأول للظفرة على شباب الأهلي منذ 3194 يوما.

وتحقق الفوز في 6 من 7 مباريات خلال الجولة، وكان التعادل حاضرا في مباراة واحدة، هي مباراة بني ياس والجزيرة كما حافظ فريقان فقط على شباكهما نظيفة وهما الشارقة والعين.

وشهدت هذه الجولة ارتفاعا ملحوظا في حصيلة الأهداف حيث أحرزت فرق البطولة 24 هدفا لتقترب بشدة من حصيلة الجولة الثانية (25 هدفا) مقابل 16 هدفا في الجولة الثالثة، ولا تزال الجولة الأولى هي الأقل تهديفا برصيد 15 هدفا.

ومن أبرز ملامح الجولة أيضا تسجيل فريق العين لهدف عن طريق لاعب بديل للمرة الأولى منذ 681 يوما عبر كايو كانيدو الذي سجل هدفا في مرمى اتحاد كلباء ليفوز الفريق 3-0.

كان آخر هدف سابق لفريق العين عن طريق لاعب بديل.. الهدف الذي أحرزه لابا كودجو في مرمى الوصل خلال نوفمبر 2020.

وشهدت الجولة أيضا الفوز الأول لفريق الوحدة في المسابقة هذا الموسم بعدما تغلب على البطائح 4-0 وسجل المدافعان فارس جمعة وبيمنتا هدفين ليصبح اللاعبان أول ثنائي دفاعي يسجل للوحدة هدفين في مباراة واحدة بدوري المحترفين منذ نوفمبر 2020 عندما سجل مونيز ومحمد المنهالي ثنائية في مرمى عجمان.

كما شهدت الجولة الفوز الأول لفريق عجمان في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على دبا الذي لا يزال سجله خاليا من الانتصارات في البطولة مثل خورفكان صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة.

و واصل علي مبخوت مهاجم الجزيرة تربعه على صدارة قائمة هدافي المسابقة بإحراز هدف للفريق في مرمى بني ياس رفع به رصيده إلى 7 أهداف ليحافظ على فارق الهدف الذي يتفوق به على لابا كودجو (العين)، الذي واصل المطاردة وسجل هدفا أيضا في مرمى اتحاد كلباء.

وحافظ سفيان رحيمي (العين) على صدارته لقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 4 أهداف يليه إسماعيل مطر (الوحدة)، والذي صنع 3 أهداف حتى الآن.

وخلال الجولة الرابعة، أشهر قضاة الملاعب 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء لكل من جاستون سواريز (بني ياس) وفارس خليل (الوصل).

واحتسبت 3 ركلات جزاء خلال الجولة، تم تسجيل 2 فقط منها عبر علي مبخوت (الجزيرة) في مرمى بني ياس، ووليد أزارو (عجمان) في مرمى (دبا)، وأهدر جليبرتوا أوليفيرا (الوصل) واحدة أمام النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز