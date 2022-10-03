في ولايته الثانية.. خيمينيز يبدأ مهمته مع الوحدة الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ الإسباني مانويل خيمينيز مهمته رسمياً مع نادي الوحدة، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي كارلوس كارفالهال.

ويقود خيمينيز (58 عاماً) تدريبات الوحدة غداً الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم، عقب الفوز على البطائح برباعية نظيفة أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإماراتي، في أول انتصار للعنابي هذا الموسم.

وكان الوحدة قرر إقالة كارفالهال على خلفية البداية المخيبة في الجولات الثلاث الأولى، في أسوأ بداية للفريق بدوري المحترفين، إذ لم يشفع الفوز العريض الذي حققه الفريق على البطائح لبقائه وأطيح به من منصبه، بعدما كان قد تعاقد معه النادي يوليو الماضي ليرحل بعد 4 مباريات رسمية فقط، وكأول مدرب يتم إقالته في الموسم الحالي.

وستكون مباراة النصر المقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة، هي الأولى لخيمينيز في ولايته الثانية مع "أصحاب السعادة".

وسبق أن تولى خيمينيز تدريب الوحدة في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى يونيو 2020 بعدما تعاقد معه النادي بعد 3 جولات من الدوري في ذلك الحين خلفاً للهولندي موريس شتاين، وقاد خيمينيز الفريق في 20 مباراة في كل المسابقات، حقق الانتصار 11 مباراة، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات، قبل أن يقرر النادي عدم التجديد له عقب نهاية عقده في يونيو 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز