العين يقتحم مربع الكبار

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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استعاد العين نغمة الانتصارات، أمس، وحقق فوزاً سهلاً على ضيفه اتحاد كلباء 3 - 0 باستاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة الرابعة من دروي ادنوك للمحترفين، وسجل الأهداف كل من سفيان رحيمي ولابا كودجو وكايو كانيدو في الدقائق 15 و 52 و80، ورفع الزعيم رصيده إلى 7 نقاط وقفز إلى المركز الرابع، فيما تجمد اتحاد كلباء عند 6 نقاط.

وفي استاد حمدان بن زايد انتزع الظفرة فوزه الأول في الدوري، وتغلب على ضيفه شباب الأهلي 3 - 2، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد شباب الأهلي عند 6 نقاط، وسجل الثلاثية أحمد فوزي المعار من الجزيرة عند الدقيقة 19، وأضاف وليد القرويو محمد رايحي هدفين، في الدقيقة 57 و59.

وقلص شباب الأهلي النتيجة رافضاً الاستسلام، وسجل هدفين عن طريق عمر خريبين ويحيى الغساني في الدقيقتين 64 و89، وحاول لاعبوه خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (5 دقائق) إدراك التعادل، ولم يحالفه التوفيق.

فوز وإقالة

وفي استاد كلباء احتفل الوحدة بفوزه الأول في الدوري، وجاء على حساب البطائح، برباعية نظيفة، فيما أعلنت إدارة النادي إقالة البرتغالي كارفالهال مدرب الفريق، وإسناد المهمة لمدرب «العنابي» السابق، الإسباني مانويل خيمينيز، الذي قاد الفريق في موسم 2020-٢٠١٩ الملغى، سجل أهداف الوحدة في شباك البطائح كل من البرازيلي لوكاس بيمنتا، هدفين، وفارس جمعة وتيغالي، وهو أول أهداف اللاعب بالموسم الحالي، وشهدت المباراة مشاركة أحمد خليل لاعب البطائح في التشكيلة الأساسية لأول مرة بالموسم.

وتعد إقالة كارفالهال الأولى في الموسم، وكانت إدارة النادي اتخذت القرار، بغض النظر عن نتيجة مباراة البطائح، بعدما حصد الفريق نقطة واحدة في أول ثلاث جولات، وسيتولى الإسباني خيمينيز المهمة، اعتباراً من الجولة المقبلة أمام النصر، وقاد خيمينيز الوحدة في ولايته الأولى في 20 مباراة، نجح في الفوز في 11 مباراة، مقابل الخسارة في 5 مواجهات، والتعادل في 4 لقاءات، منها 15 مباراة في الدوري.



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