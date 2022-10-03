«الزمن الضائع» يحرم الجزيرة من إنجاز تاريخي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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حرم هدف في الزمن الضائع، الجزيرة من تحقيق إنجاز تاريخي في مباراته أول من أمس أمام بني ياس ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أداء مثير من الطرفين.

وكان «فخر أبوظبي» قريباً من الفوز الرابع على التوالي والذي لم يسبق أن حققه في البطولة خلال 13 نسخة سابقة، وبعد أن تقدم بهدف علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 88 وأصبح على بعد 3 دقائق فقط من صافرة النهاية بعد احتساب الحكم 7 دقائق زمناً مهدراً، تلقى صدمة التعادل بقدم المدافع الصربي ساشا في الدقيقة 94 ليحرم الجزيرة من النقاط الثلاث ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية، ويهدي في ذات الوقت «السماوي» نقطة التعادل التي كانت بطعم الفوز لان الفريق خاض اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سواريز مبكراً وتحديداً في الدقيقة 39 إضافة إلى أن هدف التعادل جاء في الوقت القاتل.

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