النصر يدفع ثمن الأخطاء والمرتدات سر الوصل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ظفر الوصل بنقاط مباراة الديربي أمام جاره النصر بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف واحد أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين بالرغم من السيطرة التي فرضها العميد وتفوقه الواضح في الاستحواذ بـ 70.5 % مقابل 29.5 % فقط للوصل، ما يؤكد أن الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الفهود» نجح في إدارة المباراة تكتيكياً واستطاع أن يهزم الألماني ثورستن فينك بسلاحه المفضل وهو «الاستحواذ والضغط العالي». وواجه بيتزي استحواذ النصر على المباراة منذ البداية بالهجمات المرتدة واستثمار المساحات في دفاع النصر معتمداً على سرعة علي صالح والأرجنتيني شانكالاي والبرازيلي غابرييل دي سوزا، ومع تطور أحداث المباراة أصبح النصر يعاني من الاستحواذ السلبي في المقابل خلق مدرب الوصل تفوقاً تكتيكياً تمكن من خلاله قلب الطاولة على فينك المستحوذ والانتصار عليه في النهاية.

مواجهات

وأكد فينك أن فريقه ارتكب أخطاء لا يمكن ارتكابها في مواجهات الديربي وهو ما كلف النصر خسارة النقاط، وقال: استقبال هدف من ضربة ركنية لصالحنا أمر غير مقبول، لقد كانت المباراة مليئة بالأحداث، وكنا الأسبق في خلق الفرص لكننا لم ننجح في السجيل، وعندما لا تحول مثل تلك الفرص إلى أهداف لا يمكنك أن تفوز بالمباراة. وأضاف: افتقدنا أيضاً للقليل من الحظ، وكان حارس مرمى الوصل في يومه وأنقذ فريقه من أهداف محققة عدة، ولكن يجب أن نصحح أخطاءنا ونفكر في المستقبل لأن النظر إلى الوراء يعرقل تقدمك.

تمارين

من جهته، صرح بيتزي أن المباراة لم تكن سهلة وأن لاعبيه نجحوا في تطبيق كل التعليمات والخطط التي تدربوا عليها خلال التمارين، وقال: لعبنا بطريقة جيدة وحققنا ما جئنا من أجله بفضل الانضباط التكتيكي والأداء العالي للاعبينا، ورغم حالة الطرد التي أثرت على مستوانا نجحنا في مجاراة النصر والحفاظ على أسبقيتنا وخلق المزيد من الفرص. وأكد بيتزي أن اللعب على الهجمات المرتدة كان مدروساً.

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