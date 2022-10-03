بني ياس يصرف مكافآت ليلة «العودة المثيرة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح بني ياس في الخروج بنتيجة التعادل أمام الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين رغم الظروف الصعبة التي عانى منها السماوي في المباراة باللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39، واحتساب ركلة جزاء أثارت الجدل في الدقيقة 88 سجل منها علي مبخوت هدف الجزيرة، ولكن لم يستسلم بني ياس الذي صمد على مدار 60 دقيقة واستطاع العودة بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخرج بنقطة مستحقة.

وعقب المباراة وعد عبد الله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، اللاعبين بصرف مكافآت إجادة واعتبارها بمثابة مكافأة فوز في المباريات بناء على لائحة النادي للروح العالية التي خاضوا بها المباراة في ظل النقص العددي وعدم افتقاد الفريق لتركيزه بعد استقباله لهدف من ركلة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وحرم بني ياس الجزيرة بالتعادل من تحقيق رقم جديد والذي كان على موعد مع الانتصار في أول 4 جولات لأول مرة في تاريخه في دوري المحترفين، ليصل الجزيرة إلى 10 نقاط، فيما رفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط

مساحات

من جهته، اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأن فريقه لم يلعب بشكل جيد في المباراة ولم يحسن استغلال المساحات في مناطق بني ياس، وتابع: «ربما أفرطنا في الاعتماد على علي مبخوت لتسجيل الأهداف، والأجنحة كانت مطالبة بالمساندة الهجومية بشكل أكبر خصوصاً بعد الطرد لكن ذلك لم يحدث، علينا الآن طي صفحة المباراة والتركيز على علاج السلبيات».

أداء

من جهته، أشاد أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس بأداء لاعبيه وروحهم القتالية، وقال: «أشكر اللاعبين الذين حافظوا على هدوئهم وعدم الاستسلام ولم يخرجوا من جو اللقاء رغم الحالات التحكيمية ضد الفريق، وأعتقد أن هذا الأداء سنبني عليه في الفترة القادمة».

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