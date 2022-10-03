الشارقة.. صدارة وتخصص بالثلاثيات

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

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تصدّر الشارقة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، بثلاثية تخصصية، أمام منافسه خورفكان، وهي المرة الثالثة التي يفوز فيها الفريق بثلاثة أهداف، من جملة 4 مباريات، بدأها من الجولة الثانية على بني ياس 0-3، ثم على عجمان 2-3، وهي الثلاثية ذاتها التي تخصص فيها أمام خورفكان، منذ أول مباراة تولى فيها مدربه كوزمين المهمة العام الماضي، حيث صادفت أول مباراة له مع الشارقة أمام خورفكان، وفاز فيها الشارقة 1-3 في الجولة العاشرة، ثم كرر نفس النتيجة في الجولة 23، وعاد الشارقة تحت قيادة كوزمين، ليفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية بيضاء، في الجولة الرابعة لدوري هذا الموسم، وهي نتيجة نموذجية فتحت الطريق له للانفراد بصدارة الترتيب، وفك الارتباط مع الجزيرة، الذي تعثر بالتعادل مع بني ياس.

سعادة كوزمين

الفوز الشرقاوي، كان له وقعه لدى مدربه كوزمين بعد المباراة، لا سيما بعد تنوع التسجيل بعودة الهداف كايو لوكاس، لوضع بصمته لأول مرة، بالهدف الأول الذي افتتح به النتيجة، حيث عبّر كوزمين عن سعادته بهذا الهدف، والذي أكد جاهزية كايو وتعافيه تماماً، ليكون أحد العناصر الأساسية في الفريق، وكانت سعادة كوزمين أكبر بالنتيجة التي وضعت الفريق منفرداً بالمركز الأول، وقال في تعليقه على المباراة: «حققنا فوزاً مهماً، وفي مواجهة صعبة، كما توقعنا، بصرف النظر عن الفوز الكبير الذي حققناه، هناك بعض الأخطاء الفردية التي وقعنا فيها، ولكن المهم أننا حققنا الفوز، وحصدنا النقاط الثلاث، وانفردنا بصدارة الدوري بعد 4 جولات، كل اللاعبين أجادوا، وكايو سجل هدفاً من لمسة جميلة، والمهم هو الفوز بالنقاط كاملة، ونركز على المواجهة التالية».

استقبال العنبري

ورغم خسارة النتيجة، كان لمبادرة جمهور الشارقة، وقعها الطيب لدى ابن النادي، ومدرب خورفكان عبد العزيز العنبري، حينما جاءت الدقيقة 21 من المباراة، حيث استقبله الجمهور بلافتة كبيرة عليها عبارة «العنبري في قلوبنا»، ومعها رقم قميصه المعروف 21، وعبّر العنبري عن هذا الاستقبال بعد المباراة، مقدماً الشكر لجمهور الشارقة، ووصف المبادرة بالمدهشة، قائلاً: «أشكر جماهير الشارقة على هذا الاستقبال الرائع، والذي فاق توقعاتي».

وقال العنبري عن المباراة: «الشارقة يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط، ومع هذا، حاولنا الفوز في مباراة كنا نعلم مدى صعوبتها، تأثرنا ببعض الغيابات للاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وخاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، وهو الأمر الذي أثر سلباً على حالة الفريق».

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