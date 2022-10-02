الوحدة يقيل كارفالهال ويعيد مانويل خيمينيز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قرر الوحدة إقالة البرتغالي كارلوس كارفالهال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وإسناد المهمة لمدرب العنابي السابق الإسباني مانويل خيمينيز، الذي سبق وقاد الفريق في موسم 2019-2020 الملغى.

وتعد إقالة كارفالهال الأولى في الموسم الحالي على صعيد المدربين، وبعد 4 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك على الرغم من الفوز العريض الذي حققه الوحدة على البطائح برباعية، أمس، إلا أن إدارة النادي، كانت قد اتخذت القرار، بغض النظر عن نتيجة المباراة، بعدما حصد الفريق نقطة واحدة في أول ثلاث جولات.

وسيتولى خيمينيز المهمة اعتباراً من الجولة المقبلة أمام النصر، في الولاية الثانية مع الوحدة، إذ كان قد تولى تدريب العنابي في ولايته الأولى، عندما تعاقد معه النادي في أكتوبر 2019، خلفاً للهولندي موريس شتاين، الذي أقيل بعد 3 جولات.

وقاد خيمينيز الوحدة في ولايته الأولى في 20 مباراة، نجح في الفوز في 11 مباراة، مقابل الخسارة في 5 مواجهات، والتعادل في 4 لقاءات، منها 15 مباراة في الدوري، وذلك في موسم 2019-2020 الملغى، قبل أن يقرر النادي عدم التجديد له بعد نهاية عقده في يونيو 2020.

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