العربي يتربع على صدارة دوري الهواة

المصدر: أم القيوين - محمد فضل

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تربع فريق العربي على صدارة دوري الهواة للمرة الأولى هذا الموسم مع ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على التعاون بهدف العماني فارس الجابري، الذي أحرزه في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، ليصل العربي برصيده إلى 10 نقاط ويتحول دبا الحصن للوصافة بتسع نقاط

فيما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط، وفاز مصفوت على مسافي أيضاً بهدف أحرزه محمد ميلاري في الدقيقة 67، وأكمل الفريق الفائز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد بوهيرافا «62» ليصل مصفوت برصيده إلى 6 نقاط ويتجمد مسافي عند 3 نقاط.

وتعادل الذيد وضيفه الحمرية بهدف لكل فريق، وبكر الضيوف بالهدف الأول عبر البرازيلي أوليفيرا في الدقيقة 41 وعدل الذيد النتيجة عن طريق ارنست اجانغ في الدقيقة 55 ليصل الذيد إلى 5 نقاط والحمرية أربع نقاط.

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