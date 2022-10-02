اتحاد الكرة يُطلق المنصة الإعلامية لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة الإعلام في اتحاد الإمارات لكرة القدم المنصة الإعلامية لنهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022، الذي سيقام 21 أكتوبر الجاري بين فريقي الوحدة والشارقة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وستكون هذه المنصة نافذة يطل من خلالها المتابع ووسائل الإعلام على كل ما يتعلق بنهائي البطولة الأغلى، حيث يعد هذا النهائي حدثاً كروياً سنوياً وتجمعاً اجتماعياً يستحق المزيد من الضوء والاهتمام.

وتعرض المنصة عدداً من الملفات الخاصة بالنهائي، منها مواعيد تدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحافية والاجتماع الفني واجتماعات فرق العمل ولائحة البطولة وأهم أرقام وإحصاءات فريقي الوحدة والشارقة، ومكتبة الصور التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، إلى جانب معلومات عن تذاكر المباراة وآلية دخول الجماهير والفعاليات المصاحبة وأخبار النهائي.

من جانبه، وأشار محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم إلى أن إطلاق المنصة يأتي حرصاً من الاتحاد على توفير مواد إعلامية ومعلوماتية مهمة لتغذية وسائل الإعلام المختلفة ومساعدتها على تغطية جميع الفعاليات والأحداث المصاحبة للنهائي، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على إخراج نهائي هذا الموسم بأجمل وأفضل صورة.

وأضاف الأمين العام أن المنصة تُتيح الفرصة للمواقع الإخبارية الرياضية والاجتماعية والمبدعين من مصممين وعشاق الفريقين للاستفادة من هذه الخدمة في تصميم البوسترات والمنتجات الإعلامية الأخرى لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي لغرض تحفيز اللاعبين على الظهور بشكل مميز في النهائي، الذي من المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً.

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