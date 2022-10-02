النصر يستنكر تصرفات جماهير الوصل ويتخذ الإجراءات القانونية ضدهم

المصدر: دبي-البيان

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أعرب مجلس إدارة نادي النصر عن استنكاره للاحداث التي قام بها عدد من جماهير الوصل عقب مباراة الديربي التي فاز فيها الوصل بهدفين مقابل هدف واحد مساء أمس.



و أصدر العميد بيانا جاء فيه : يعرب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي عن عميق استنكاره وإدانته للأحداث التي قام بها عدد من جمهور نادي الوصل عقب نهاية مباراة الديربي التي جمعت الفريقين بتاريخ 1 أكتوبر 2022.

واضاف البيان: نحن إذ نهنىء نادي الوصل على فوزهم أمس في المباراة إلا أننا نرفض تلك الأفعال غير المبررة من فئة مستهترة من الجماهير والتي لاتمت على الإطلاق بصلة للروح والتقاليد الرياضية وخاصة في ميدان كرة القدم، جدير بالذكر أن نادي النصر حقق الفوز على فريق الوصل في أكثر من مباراة خلال المواسم السابقة على ستاد زعبيل ولم يخرج جمهور النصر عن المألوف ولم يرتكب تلك الأفعال المسيئة.

ويُشدد مجلس الإدارة على أن تلك الظواهر السلبية والأحداث الدخيلة على رياضتنا ومجتمعنا يجب التصدي لها بقوة وحزم من جميع الجهات المعنية وخصوصا من ادارة نادي الوصل ، فهي لا تتناسب على الإطلاق مع قيم ومبادىء دولة الإمارات ،وليس لها علاقة بالرياضة والتنافس الشريف في ملاعبها، ونؤكد على نبذ التعصب الأعمى بكافة أشكاله واحترام القوانين واللوائح. مع ضرورة عدم التساهل مع هذه الفئة من الجماهير التي همها الهدم والتحريض على العنف والكراهية.

وختم البيان : هذا وقد اتخذ مجلس إدارة نادي النصر الرياضي كافة الإجراءات القانونية لردع هذه الفئة لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون ونشر التعصب والعنف في الوسط الرياضي.

نسأل الله التوفيق والنجاح للرياضة في دولتنا الحبيبة.

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