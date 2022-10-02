الوحدة.. رباعية «السعادة» من بوابة البطائح

المصدر: كلباء- علي الظاهري - تصوير- زيشان أحمد

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حقق فريق الوحدة فوزه الأول هذا الموسم، بعد تخطي مضيفه البطائح بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت على استاد اتحاد كلباء، مساء اليوم، الجولة الرابعة لدوري «أدنوك» للمحترفين، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد «الراقي» عند النقطة السادسة. وجاءت أهداف «أصحاب السعادة»، عن طريق هدف اللاعب فارس جمعة، في الدقيقة 22، وثنائية البرازيلي لوكاس بيمنتا في الدقيقة 76، والدقيقة 91، وسبيستيان تيغالي.

وأكد فريق الوحدة تفوقه في المباراة، بعد السيطرة في معظم فترات اللقاء، وترجم أفضليته بتسجيل هدف السبق عن طريق كرة رأسية لفارس جمعة في الشوط الأول، بعد استلامه كرة عالية من زميله بيتزي. وواصل «العنابي» الضغط على مرمى البطائح، خاصة في الشوط الثاني، بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق لوكاس بيمنتا، من كرة ركنية نفذها إسماعيل مطر، واستطاع اللاعب ذاته، أن يعود لهز الشباك مجدداً، قبل يسجل سبيستيان تيغالي أول أهدافه لهذا الموسم، والهدف الرابع لفريقه في الوقت القاتل من المباراة. وشهدت المباراة مشاركة أحمد خليل لاعب البطائح في التشكيلة الأساسية، لأول مرة هذا الموسم، بعد غياب مهاجم البطائح أناتول، بداعي الإصابة.

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