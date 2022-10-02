البرتقالي يصب «الملح» على جراح النواخذة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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صب عجمان مزيداً من الملح على جراح النواخذة وزادت الهزيمة بنتيجة 3/1 الضغوط على مدرب دبا الصربي زوران بيجوفيتش الذي بات في موقف لا يحسد عليه بعد تلقي فريقه ثلاث هزائم من أربع مباريات هي حصيلة دوري أدنوك للمحترفين، واكتفى الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بنقطة وحيدة محتلاً بها مراكز القاع بعد التعادل أمام الوصل في الأسبوع الثالث، وإذا لم يتم تدارك الوضع وإيقاف نزيف النقاط في قادم الجولات فإن صبر إدارة النادي ربما ينفد ويتم اتخاذ قرارات تصحيحية لمصلحة الفريق وذلك لإرضاء جماهير الفريق التي كانت تمني النفس بتحقيق الفوز الأول على عجمان الذي عرف مدربه «المجتهد» الصربي جوران كيفية التفوق والعودة بالعلامة الكاملة من الساحل الشرقي وهو الفوز الأول لعجمان هذا الموسم ليغادر البرتقالي مراكز المؤخرة متقدماً نحو المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما بقي دبا في مركزه الثاني عشر بنقطة وحيدة.

خطط

وينسب فوز عجمان بالثلاثة للخُطة المحكمة التي اتبعها المدرب جوران من أجل تحقيق الانتصار في المباراة وقد أحدث أجانب البرتقالي الفارق بعد تكفلهم بإحراز الأهداف والتي سجل فيها المغربي وليد أزرو هدفين وهدف لعصام فايز فضلاً عن تألق التونسي فراس بالعربي والبحريني علي مدن الذي تسبب في هدف فريقه الثاني إثر إعاقته داخل منطقة الجزاء.

بدوره قال الصربي غوران مدرب عجمان أن فريقه كان محظوظاً بعد تسجيله لهدفين في وقت مبكر ليمنح هذا التقدم أريحية للفريق واللاعبين ويساعدهم على تقديم مباراة جيدة. وأشار إلى أن المباراة كانت مفتوحة مما حرر هذا الوضع اللاعبين من القيود، كما أشاد غوران بفريق دبا لأدائه الرائع متمنياً لهم التوفيق في قادم المباريات.

جاهز

من جانبه قال الصربي زوران: مباراة عجمان كانت صعبة وفي اعتقادي أن الفريق الضيف كان جاهزاً بنسبة كبيرة واستغل أخطاء لاعبينا في العمق الدفاعي ليتمكن من تسجيل أهداف سهلة، وأضاف زوران أن فوز عجمان نتج كذلك من تجانس لاعبي الفريق فضلاً عن استمرارية اللاعبين لفترة طويلة مع انتداب بعض الإضافات ورغم ذلك لاحت للاعبي دبا الفجيرة أكثر من فرصة محققة أمام المرمى لم تستغل بالشكل المطلوب. ومعروف أن الفريق الذي لا يستثمر الفرص يتلقى أهدافاً وهذا ما حدث وأعود وأقول إن مهارات لاعبي عجمان صنعت الفارق.

بدوره عبر جمعة العبدولي مدير فريق دبا عن حزنه لهزيمة الفريق أمام عجمان مشيراً إلى أن وضعية الفريق تبدو صعبة لكن الدوري طويل والتعويض سيكون في قادم المباريات، وعاب العبدولي على لاعبي فريقه عدم استغلال الفرص إلى جانب البطء في صناعة المرتدات وعدم فتح اللعب أمام الفرق التي تمتلك مهارات عالية في التحول السريع.

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