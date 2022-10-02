أزرق الصالات يلاقي أوزبكستان في ربع نهائي الآسيوية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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خطف منتخب الكويت لكرة الصالات بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لكأس آسيا التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر الحالي، بعدما أنهى مواجهات الدور الأول في الترتيب الثاني خلف تايلاند برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين ليضرب موعداً مع نظيرة الأوزبكي في اللقاء الذي سيقام غداً على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، بينما سيلتقي المنتخب التايلاندي مع طاجيكستان، ليودع المنتخب العراقي المنافسات بعدما جاء في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى، واحتل عمان الترتيب الأخير من دون رصيد.

من جانبه، أهدى البرازيلي كاكاو مدرب الأزرق الكويتي التأهل للدور الثاني للجماهير الغفيرة التي ساندت ودعمت اللاعبين طوال المنافسات ووصفها بأنها الأفضل في آسيا حتي تحقق أولى الخطوات بالتواجد في ربع النهائي، وقال: لاعبو الأزرق قدموا أداءً رائعاً في بداية الشوط الأول وأحرزوا هدفاً، وصنعوا عدداً من الفرص وأهدروها بغرابة شديدة، ثم تراجع الأداء، مع ارتكاب بعض الأخطاء التي كلفت مرمانا هدفين، وأضاف قائلاً: نجحنا في تصحيح الأخطاء ما بين شوطي المباراة ونتج عن ذلك إحراز التعادل مع بداية الشوط الثاني.

وعن مواجهة منتخب أوزبكستان في ربع النهائي قال: المنافس قوي ومنظم ويمتلك خبرات هائلة، وحظوظه الأفضل في التأهل لدور الثمانية، لكن على الجميع أن يتذكروا جيداً أننا منتخب الكويت القادر على تحقيق الفوز أيضاً، وبين كاكاو أن الأزرق واجه المنتخب الأوزبكي في مباراتين وديتين ضمن الاستعدادات للبطولة حقق فيهما المنافس الفوز ولكن هذا ليس مقياساً للقاء الثلاثاء المقبل، وأضاف قائلاً: نتطلع إلى اكتمال الصفوف قبل مواجهة الغد بانضمام عبد الرحمن الوادي الذي تعرض للإصابة خلال مباراة العراق ولم يستكمل المباراة كونه لاعباً مهماً للغاية سواء داخل الملعب أم خارجه فهو قائد دون أن يرتدي شارة القيادة.

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