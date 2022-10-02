مبخوت في قائمة نجوم سبتمبر «الآسيوية»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب، ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو المنتخبات الوطنية في المسابقات المحلية في غرب آسيا خلال شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن مبخوت، يتصدر ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين، وكان مؤثراً في العديد من مباريات الجزيرة، وتحديداً بقيادته فريقه للفوز على العين في قمة الجولة الثالثة.

وضمت القائمة كلاً من كريستيان جوانكا «الشباب السعوي»، لوسيانو فيتو«الهلال السعودي» أولونغا «الدحيل القطري»، طه الخنيسي «الكويت»، أمين الشناينة «الفيصلي الأردني»، زيد قنبر «جبل المكبر الفلسطيني»، والحاج مالك «الأنصار اللبناني».

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