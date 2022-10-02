الشارقة.. انفراد بالقمة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق

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انفرد الشارقة بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، حاصداً العلامة الكاملة، بوصوله للنقطة 12، بعد فوزه على خورفكان 3 - 0 باستاد الشارقة، ضمن الجولة الرابعة للدوري، ولم يجد الشارقة صعوبة في حسم المباراة، بتقدمه بهدف في الشوط الأول، وإضافة هدفين مع بداية الثاني، سجل الأهداف كايو لوكاس، ولوان بيريرا وبيانيتش في الدقائق 16 و49 و59، وكاد خورفكان يقلص الفارق في الدقيقة 70، عندما احتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء، نتيجة احتكاك بين شاهين عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي، ولكن تم إلغاء القرار بعد العودة لتقنية «VAR».

وفرض بني ياس التعادل على ضيفه الجزيرة، بهدف لكل منهما، في مباراة مثيرة، لتتوقف انتصارات «فخر أبوظبي» عند 3 انتصارات متتالية، ووصل الفريق إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما رفع بني ياس رصيده إلى النقطة الرابعة، سجل للجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 88، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم، وسط احتجاجات من لاعبي ومدرب بني ياس، إيسايلا، الذي تعرض للطرد، وخطف بني ياس التعادل عن طريق الصربي ساشا (94+4)، واحتسب الحكم 8 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، ولعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39، بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني سواريز، لتدخله القوي مع عبد الله رمضان.

فوز ثمين

واقتنص الوصل فوزاً ثميناً من جاره النصر، بهدفين مقابل هدف واحد، في ديربي برّ دبي، باستاد آل مكتوم، وسجل ثنائية الوصل لاعبه البرازيلي غابرييل دي سوزا، بالدقيقتين 20 و47، وقلل البرتغالي الفارق للنصر في الدقيقة 71، وبهذه النتيجة، رفع «الفهود» رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد النصر عند النقطة الخامسة

ولعب الوصل بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 70، بعد أن طرد الحكم حمد علي يوسف، لاعبه فارس خليل.

وحقق عجمان فوزه الأول في الدوري، بتخطيه عقبة مضيفه دبا الفجيرة، بنتيجة 3 - 1، وسجل الثلاثية المغربي وليد أزرو هدفين، ومواطنه عصام فايز، فيما أحرز هدف «النواخذة»، الهولندي جوي جوهانس، ورفع البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط.

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