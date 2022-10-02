ختام «الرابعة» تصحيح المــــسار

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى، دبي - علي الظاهري، إيهاب زهدي، العين - طلحة عبدالله، كلباء – محمد فضل )

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تنطلق اليوم ثلاث مباريات في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، «تصحيح المسار» هو العنوان الأمثل لها، حيث لا بديل عن الفوز لكل الفرق إذا ما أرادت الاستمرار في التقدم أو تعديل الأوضاع. حيث يستضيف الظفرة شباب الأهلي، ويستقبل البطائح ضيفه الوحدة، وينتظر العين على ملعبه اتحاد كلباء.

في اللقاء الأول يستقبل الظفرة على ملعبه شباب الأهلي عند الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء اليوم، في مواجهة يعمل خلالها صاحب الأرض على تصحيح المسار ومعانقة الفوز الأول بعد تعادله في الجولة الأولى أمام النصر وخسارتين في الجولتين السابقتين أمام العين وكلباء ليبقى في أخر ترتيب الجدول، بينما يسعى شباب الأهلي لمواصلة الانتصارات التي عانقها بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الشارقة، ليضع 6 نقاط في رصيده، بهدف المنافسة على المراكز المتقدمة والبحث عن الصدارة في مشوار البطولة التي يخطط للتتويج بلقبها.

في المباراة الثانية، يستضيف استاد اتحاد كلباء، مباراة البطائح وضيفه الوحدة، عند الساعة الخامسة و15 دقيقة من مساء اليوم، لحساب الجولة الرابعة لدوري «أدنوك» للمحترفين، ويخوض الفريقان المواجهة الأولى لهما تاريخياً في ظروف مختلفة، بعد حصد أصحاب الأرض 6 نقاط في الجولات الثلاث الأولى، بينما يطارد الوحدة الفوز الأول، بعد حصد نقطة واحدة. وفي السهرة، يستضيف العين في الثامنة من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، اتحاد كلباء في مباراة يسعى من خلالها الفريق البنفسجي لتصحيح المسار بعد تراجعه للمركز الثامن برصيد 4 نقاط إثر خسارته (1-2) في الجولة السابقة أمام الجزيرة، فيما يتطلع اتحاد كلباء لمتابعة نتائجه القوية بعد فوزه على الظفرة بهدفين نظيفين، ليتقدم إلى المركز الرابع.

من جانبه وصف الصربي نيبوشا مدرب الظفرة المواجهة بالصعبة، ذاكراً أنها أمام منافس قوي، وأضاف: شباب الأهلي فريق كبير يتمتع بمجموعة من العناصر المتميزة، شاهدت مبارياته السابقة وأعتقد أننا مقبلون على تحدٍ قوي أمامه، لذلك يجب التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء والعمل على الوصول لشباكه من أجل الفوز.

وأشار نيبوشا إلى أن فترة التوقف كانت مهمة بالنسبة له، خصوصاً أن الفريق لم يحقق الفوز في الجولات السابقة، مبيناً أنه تعرف أكثر على قدرات اللاعبين الجدد وراجع الأخطاء، مؤكداً أنه ينتظر مردوداً طيباً من لاعبيه وتحقيق الفوز بالنقاط.

رصيد

وأكد ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يسعى للحصول على النقاط الثلاث، عندما يواجه الظفرة، وأوضح أن الجهاز الفني يعمل ليكون شباب الأهلي قوياً أمام كل المنافسين، وذكر أن الفريق عاد إلى التدريبات بصورة جماعية قبل 3 أيام، بعد فراغ اللاعبين الدوليين من ارتباطات المنتخبات، وقال: «كثفنا التدريبات قبل 3 أيام للتحضير للقاء، ونتوقع مباراة صعبة لكننا نسعى لحصد النقاط».

وتحدث جارديم عن القادم الجديد، البلجيكي جايسون دينايير، مبيناً أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق باعتباره صاحب خبرة كبيرة، من خلال مشاركاته في الدوري الفرنسي، ومع المنتخب البلجيكي، وأوضح: «لكن اللاعب توقف لفترة، ويحتاج لبعض الوقت ليكون جاهزاً بصورة كاملة».

جاهزية

كما أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح، جاهزية فريقه لمباراة الوحدة اليوم، خاصة بعد استثمار فترة توقف الدوري لمعالجة الأخطاء، وإعادة ترتيب أوراق فريقه بصورة مثالية، استعداداً للمواجهات المقبلة، مشيراً إلى أن فترة التوقف اشتملت على التدريبات التي ساعدته على مواصلة العمل في تطوير الفريق، للمحافظة على الصورة المميزة التي ظهر بها في الجولات الأولى.

وأضاف زاناردي أن مباراة الوحدة ستكون قوية للغاية، كونها تجمعهم بمنافس قوي، ويملك البطائح حالياً 6 نقاط، لكنه يبحث عن المزيد، من أجل تبوؤ مركز جيد في لائحة الترتيب العام لمسابقة دوري «أدنوك» للمحترفين، مشدداً على ضرورة المحافظة على التركيز والتحلي بالثقة للخروج بنتيجة إيجابية.

وقال كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة، إن التوقف الأخير كان إيجابياً بالنسبة للفريق، ومنحه الفرصة الكافية لإعادة تأهيل المصابين، وتكثيف التدريبات لعلاج أخطاء وسلبيات البداية، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بشكل جيد، والفريق يسعى للفوز، رغم صعوبة المنافس.

وأضاف: «بدايتنا لم تكن جيدة وموفقة، ولكنها في الوقت نفسه لم تكن سيئة بالكامل، لأن الفريق قدم أداءً جيداً أمام الوصل، ولكنها انتهت بالتعادل، وفي المباراتين التاليتين مع اتحاد كلباء وشباب الأهلي، كان هناك تفاوت في المستوى، وافتقدنا الحلول».

وأبدى ارتياحه بالتعاقدات الجديدة، بضم آلان ووليد حسين وأحمد رفعت، مؤكداً أنها ستمنح الفريق حلولاً أكبر، وتفيد الفريق، وقال: «أعرف أحمد رفعت جيداً، وشاهدت له العديد من المباريات، وأعرف آلان من الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن تنعكس الصفقات الجديدة إيجابياً على الفريق».

شخصية

يعتقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن مباراة فريقه الليلة أمام ضيفه اتحاد كلباء لن تكون سهلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزيرة، وقال إنهم لم يظهروا شخصيتهم القوية في تلك المباراة وهم مطالبون بالتعويض واللعب بجدية أكبر اليوم مع التركيز والعمل منذ البداية لحصد النقاط الثلاث.

ودعا ريبروف، لاعبي العين بعدم التفكير في أي أمور أخرى بخلاف مباراة الليلة، خصوصاً جدول ترتيب الفرق والأخبار المتعلقة بالدوري، والتركيز على أنفسهم، وقال إن زيادة الضغوط على اللاعبين ستؤثر حتماً على مردودهم في الملعب.

وأضاف: أعتقد أن الأمور ستكون صعبة على اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخبات لأنهم سيلعبون في ظروف مختلفة، وهدفنا هو تهيئة الظروف المناسبة لهم، ورغم أنه لا توجد إصابات إلا أن بعضهم يشعر بالإرهاق بعد رحلة طويلة نسبياً، وأتمنى أن يكونوا نالوا قسطاً من الراحة.

مشوار

وأوضح فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، خلال المؤتمر الصحافي، أنه سعيد بالعودة مجدداً إلى مدينة العين، وأن لديه ذكريات راسخة مع هذا الفريق، وأشار مجيدي إلى أنه جهز النمور جيداً وعلى لاعبيه الابتعاد عن الأخطاء ومراقبة مفاتيح اللعب، محذراً من خطورة الهجوم العيناوي، وقال: نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا والعودة بنتيجة إيجابية.

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