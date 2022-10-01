" الثلاثية " تعلن الفرحة الأولى للبرتقالي أمام النواخذة

المصدر: دبا-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حقق عجمان فوزه الأول في دوري ادنوك للمحترفين بعد تخطيه عقبة مضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي أقيمت لحساب ال جولة الرابعة من دوري المحترفين ، وسجل ثلاثية عجمان المغربي وليد ازرو هدفين وهدف لمواطنه عصام فايز وجاءت الأهداف على مدار الشوطين فيما احرز يتيمة النواخذة الهولندي جوي جوهانس ليرفع البرتقالي رصيده الى 4 نقاط ويظل دبا بنقطة يتيمة بعد أن مني بالهزيمة الثالثة في الدوري.

وشهد شوط المباراة الأول قمة الاثارة والندية بين الفريقين ولم يمهل عجمان مضيفه سوى 23 دقيقة بعد تقدم المغربي عصام فايز بهدف السبق بعد ان اكمل كرة ارتدت من عارضة دبا الفجيرة سددها وليد آزارو .

وواصل الضيوف الضغط بغية احراز هدف ثاني جاء من ركلة جزاء اثر عرقلة البحريني على مدن داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع مارسيلو ليتقدم وليد ازارو للركلة محرزاً هدف فريقه الثاني في الدقيقة 30 .

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