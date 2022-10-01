«الفهود» يقتنصون «النصر» بثنائية دي سوزا

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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اقتنص الوصل (الفهود) فوزا ثمينا من جاره النصر بهدفين مقابل هدف واحد في ديربي برّ دبي، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل ثنائية الوصل لاعبه البرازيلي غابرييل دي سوزا (ق20) و(ق47) وقلل البرتغالي الفارق للنصر (ق71) وبهذه النتيجة رفع «الفهود» رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد العميد عن النقطة الخامسة في المركز السابع.

ولعب الوصل بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد أن طرد الحكم حمد علي يوسف لاعبه فارس خليل.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من البداية، خصوصا من جانب النصر الذي لعب بأسلوب هجومي وضغط بأغلب عناصره على دفاع الوصل وكان قريبا من التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة مهاجمه الغامبي ديمبو داربوي لكن خالد السناني تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق، في المقابل شكل الوصل خطرا على دفاع العميد عبر الهجمات المرتدة والتوغلات من الأطراف عن طريق علي صالح والأرجنتيني شانكالاي الذي قاد هجمة سريعة من منتصف الملعب ونجح في تجاوز دفاع النصر والتمرير للبرازيلي غابرييل دي سوزا الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة شباك أحمد شمبيه في الدقيقة 20، وبالرغم من المحاولات العديدة للنصر لإدراك التعادل إلا أن "الفهود" نجح في الحفاظ على أسبقيته حتى نهاية الشوط الأول بفضل تألق حارس مرماه خالد السناني.

دخل الوصل الشوط الثاني معتمدا الأسلوب نفسه، ليختطف هدفا ثانيا سريعا حمل توقيع غابرييل دي سوزا في الدقيقة 47 قبل أن ينقذ شمبيه فريقه من هدف ثالث بتصديه لركلة جزاء سددها البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين إلى ان تمكن النصر من تقليل الفارق بواسطة البرتغالي توزي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 71.

وجاءت الدقائق الأخيرة في غاية الإثارة بين العميد الباحث عن إدراك التعادل والوصل الذي دافع بجميع لاعبيه للحفاظ على أسبقيته ونجح في ذلك.

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