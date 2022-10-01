فوز الرمس والفجيرة وبينونة في دوري الأولى

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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حرم الرمس جاره الجزيرة الحمراء من استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، متغلباً عليه 2 -1 بالجولة الرابعة، سجل للفائز الموريتاني احميد الولي في الدقيقتين 49، 85، وأحرز للخاسر إيغور (ق 8)، وأكمل الرمس المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حميد دافو في الدقيقة 87، وبهذه النتيجة، وصل الرمس إلى 7 نقاط، وهو نفس رصيد الجزيرة، الذي تراجع ثالثاً، وحقق الفجيرة فوزه الأول، وتغلب على العروبة 2 -1، أحرز الهدفين مهدي بلحاج وعكاشة حمزاوي، وللعروبة فيليب استوبر، وطرد الحكم لاعب الفجيرة محمد سالم في الدقيقة 69، ووصل الفجيرة إلى 5 نقاط، وفاز بينونة على فرسان هيسبانيا بنتيجة 2 - 1، سجل للفائز دينلسون، وأيمن بوعلي، وللخاسر أيمن بوعلي.

وتختتم اليوم مباريات الجولة، ويلعب العربي مع التعاون، والذيد مع الحمرية، ومصفوت مع مسافي.

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