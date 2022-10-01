«قصص من الكأس» جديد اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان)

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يطلق اتحاد الكرة، اليوم، أولى حلقات برنامج «قصص من الكأس»، تزامناً مع الحملة الإعلامية المصاحبة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة المقررة 21 الجاري باستاد هزاع بن زايد، ويتناول البرنامج الجديد الذي تم إنتاجه من إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أبرز المعلومات الخاصة بأغلى البطولات، والإحصائيات الخاصة بطرفي المباراة النهائية عبر 10 حلقات، يقدمها حسين المنصوري وسلطان آل علي، عضوا لجنة الإحصاء والتوثيق.

وتم خلال البرنامج استخدام أحدث تقنيات التصوير و«الموشن غرافيك» خلال عرض الأرقام والإحصائيات، ولا يتعدى زمن كل حلقة الدقيقتين.

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