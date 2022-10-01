جوكيكا الضحية الثانية في «الهواة»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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أقال نادي حتا مدربه المقدوني جوكيكا على خلفية النتائج المتذبذبة لفريق الكرة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتلقى الفريق هزيمتين أمام العروبة والإمارات في الجولتين الأولى والثانية قبيل أن يتدارك الموقف ويحول تأخره بثلاثية إلى فوز بأربعة أهداف على فريق غلف اف سي بالجولة الرابعة.

ويعد جوكيكا الضحية الثانية في دوري «الهواة» بعد مغادرة الصربي بوريس بونجاك مدرب العروبة إلى الكويت للإشراف على تدريب القادسية الكويتي.

وكانت إدارة حتا أعادت المدرب جوكيكا مع انطلاقة الموسم الحالي وذلك للجزائري فؤاد بو مضل المنتقل لتدريب مصفوت.

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