في مباراة شهدت أحداثاً مثيرة للجدل .. بني ياس يحرم الجزيرة من رقم جديد

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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فرض بني ياس التعادل على ضيفه الجزيرة بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، لتتوقف انتصارات الجزيرة عند 3 انتصارات متتالية ويصل إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما رفع بني ياس رصيده إلى النقطة الرابعة.

وحرم بني ياس، الجزيرة من تحقيق رقم جديد بتحقيق 4 انتصارات متتالية في أول 4 جولات في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.

تبارى الفريقان في إهدار العديد من الفرص على مدار الشوطين بعدما أضاع بني ياس فرصتين محققتين للتسجيل في الشوط الأول، فيما أهدار الجزيرة أكثر من فرصة هدف محقق.

ولعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني سواريز لتدخله القوي مع عبد الله رمضان.

وحرمت العارضة فواز عوانة من هز الشباك في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل السلبي.

وعجز الجزيرة عن استغلال النقص العددي في صفوف بني ياس في الشوط الثاني رغم أفضليته في الاستحواذ والهجمات.

وشهدت الدقائق الأخيرة أحداثاً مثيرة بعدما احتسب حكم اللقاء سلطان صالح ركلة جزاء بناء على قرار حكم الفيديو المساعد بعدما احتسبها الحكم في البداية ركلة حرة مباشرة على حدود المنطقة وسط احتجاجات من لاعبي ومدرب بني ياس، دانييل إيسايلا، الذي تعرض للطرد، ليسجل علي مبخوت الهدف الأول في الدقيقة 88.

ولم يستسلم بني ياس الذي نجح في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما احتسب الحكم 8 دقائق، عن طريق المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش (94+4).

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