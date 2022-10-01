الشارقة ينفرد بصدارة دوري أدنوك بثلاثية في خورفكان

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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انفرد الشارقة بصدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين حاصداً العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 12 بعد فوزه العريض على ضيفه خورفكان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بإستاد الشارقة ضمن الجولة الرابعة، ورغم البداية المتكافئة والمبادرة الهجومية للضيوف، إلا ان الشارقة لم يجد صعوبة في حسم المباراة بتقدمه بهدف السبق في الشوط الأول وإضافة هدفين مع بداية الشوط الثاني.

وكان اول تهديد هجومي لصالح خورفكان، تصدى له شاهين عبد الرحمن مبعداً الكرة الى ركلة ركنية ثم رد الشارقة بهجمة منظمة قادها بيانيتش بتمريرة ذهبية للكاسير الذي تباطأ في التعامل معها داخل الصندوق، ولكن كايو لوكاس نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من خارج الصندوق في مقص المرمى على يمين الحارس، وضاعت فرصة جديدة للشارقة في الدقيقة 22 من عكسية كايو التي قابلها شاهين عبد الرحمن برأيه مرت جوار القائم وقام خورفكان بمحاولات جدية في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة ولكن اصطدم بقوة دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس درويش محمد لينتهي الشوط الأول بهدف كايو لوكاس.

وبسط الشارقة سيطرته منذ بداية الشوط الثاني ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عبر لوان بيريرا في الدقيقة 49، ثم أردفه بيانيتش بالهدف الثالث في الدقيقة 59 من لعبة ذكية صنعها لوان بيريرا، وكاد خورفكان أن يقلص الفارق في الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء نتيجة احتكاك بين شاهين عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي، ولكن تم إلغاء القرار بعد العودة لـ "الفار"، واستمرت المباراة هادئة في الجزء الأخير بعد ضمان الشارقة النتيجة لتنتهي بأهدافها الثلاثة وبقي خورفكان في نقطة واحدة بعد تعرضه للخسارة الثالثة.

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