خورفكان يضم اليوناني باناجيوتيس

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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تعاقد نادي خورفكان رسمياً مع اليوناني باناجيوتيس (31 عامًا) قادماً من نادي الفيحاء السعودي.

ومن المنتظر ظهور الوافد الجديد خلال مباراة اليوم السبت أمام الشارقة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وربما يكون باناجيوتيس أحد خيارات المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري المدير الفني لنادي خورفكان، خلال المباراة الهامة.

ويعد باناجيوتيس آخر المحترفين الأجانب المنضمين إلى خورفكان، حيث سبقه قبل أيام زميله في الفيحاء السعودي البرازيلي رامون لوبيز، إلى جانب الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر السابق، فضلاً عن وجود البرتغالي فيلبي والأنغولي فابيو آبرو.

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