الشارقة وخورفكان.. صراع القمة والقاع

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم، خورفكان- محمد فضل

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يشهد استاد الشارقة في الخامسة والربع من مساء اليوم، مواجهة متباينة بين الشارقة معتلي القمة متصدراً الدوري وخورفكان أحد فرق المركز الأخير في دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة الجولة الرابعة، ويبحث فيها الشارقة عن استمراره في صدارة الترتيب ومواصلة حصد العلامة الكاملة، لاسيما والتفوق واضح من خلال المواجهات السابقة بين الفريقين لصالح الشارقة الذي يفقد مدافعه سالم سلطان بداعي الإيقاف، ولكن تتوفر خيارات كثيرة للمدير الفني كوزمين، لا سيما بعد التعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس، واستعد الشارقة للمباراة بخوض مباراة ودية أمام اتحاد كلباء لتعويض فترة التوقف أسبوعين للدوري.

أما فريق خورفكان فيرفع لاعبوه شعار البحث عن الفوز الأول ، بعد تعرض النسور لهزيمتين أمام بني ياس والجزيرة والتعادل أمام النصر. وتحوم الشكوك حول مشاركة عدد من لاعبي الفريق على غرار الأنغولي فابيو أبرو الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، فيما تشهد المباراة المشاركة الأولى لثنائي خورفكان البرازيلي رامون لوبيز العائد لصفوف النسور قادماً من الفيحاء السعودي إلى جانب الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر السابق.

ويبدو الشارقة في أفضل جاهزيته من الناحيتين الفنية والمعنوية بحسب تأكيدات المدرب كوزمين في تعليقه على مواجهة خورفكان التي وصفها بالمهمة والصعبة كونه يواجه منافساً يجيد الدفاع بشكل جيد، ولفت إلى أن العدد الكبير للأجانب في الأندية حسب اللائحة يجعل المنافسة صعبة لأن التوازن موجود وعبر كوزمين عن رضاه التام بانسجام اللاعبين في الفترة التحضيرية الماضية وقال : «خضنا مرحلة تحضير جيدة كان فيها الجميع في الموعد وأشكر اللاعبين على جهودهم منذ قدومي لتدريب الفريق، أجد كثيراً صعوبة في وضع تشكيل أو اتخاذ قرار التشكيلة الأساسية لتقارب المستويات ».

وتحدث كوزمين عن تأقلم ألكاسير وبيانتش قائلاً: «الأول يعتبر الأكثر مشاركة بينهم وبعده بيانتش وبالنسبة لمانولاس فهو لعب لفترة قصيرة في مباراة اتحاد كلباء الودية وفضلنا عدم المخاطرة بمنحه فترة أطول خوفاً من الإصابة».

وتحدث كوزمين عن فترة توقف الدوري وتأثيرها على استعادة كايو قائلاً: «كايو عاد للتدريبات قبل مباراة بني ياس وفضلنا بالتشاور مع الجهاز الطبي إراحته وشارك بعدها في مباراة عجمان ووضعه البدني جيد».

وأشاد كوزمين بلاعبي الفريق الأجانب وخص المقيمين بالإشادة، قائلاً: ميلوني ولوان لاعبان في غاية التميز وهما لاعبان واعدان يمكن أن يفيدا منتخب الإمارات إضافة لعثمان كمارا الذي يعتبر الأكثر لياقة فهو لا يكف عن الركض».

عودة

ويعود مدرب خورفكان عبد العزيز العنبري إلى ملعب الشارقة، ولكن هذه المرة منافساً للفريق الذي أعاده من جديد لمنصات التتويج. وقال العنبري قبل المباراة: «الفريق مستعد بشكل جيد رغم ظروف الإصابات، فترة التوقف الأخيرة كانت إيجابية، ووقف الجهاز الفني على مواطن الضعف والقوة، نتمنى أن يكون اللاعبون الجدد إضافة قوية للفريق». وأضاف العنبري: «هدفنا الظهور بأداء قوي والعودة بنتيجة إيجابية من الشارقة».

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