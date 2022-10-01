بني ياس والجزيرة.. دوافع الفوز

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، أحمد عيسى

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يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في ملعب الأخير بالشامخة عند الخامسة والربع من مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في المواجهة رقم 23 التي تجمع الفريقين في دوري المحترفين.

ويدخل الجزيرة المباراة سعياً وراء الفوز الرابع له على التوالي ومواصلة صدارته لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالمشاركة مع الشارقة.

في المقابل يتطلع بني ياس إلى تجاوز التعثر في الجولتين الأخيرتين، ويملك في رصيده 3 نقاط في المركز التاسع.

ويأمل الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن يكون الفريق استفاد من فترة التوقف الدولي خلال الأسبوعين الماضيين بعدما حرص على رفع درجة التفاهم والانسجام بين اللاعبين، خصوصاً الوافدين الجدد البرازيلي رافائيل إلياس والسنغالي أوبا نغيت الذي شارك في جزء من المباراة الأخيرة، إضافة إلى استعادة بعض اللاعبين، حيث يدخل الفريق المباراة من دون غيابات باستثناء المقيم البرازيلي صامويل الذي يغيب لفترة بعد إصابته الموسم الماضي بالرباط الصليبي ويخضع لبرنامج تأهيلي.

ووصف إيسايلا المباراة بـ «المهمة والصعبة» أمام الجزيرة أحد أفضل فرق الدوري، مؤكداً على أن الفريق استفاد من فترة التوقف الأخيرة في تجهيز اللاعبين وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية.

وقال إن فترة التوقف ساعدت بني ياس على زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين، خصوصاً العائدين من الإصابة والثنائي رافائيل وأوبا نغيت، نتمنى أن ينعكس ذلك على نتائج الفريق.

وأضاف إنه يأمل أن يحقق فوزه الأول على الجزيرة كمدرب، بعدما قاد السماوي في 4 مباريات أمام الجزيرة في الدوري لم يتمكن خلالها من الفوز، وتعرض لخسارتين وانتهت مباراتين بالتعادل. و أكد الهولندي كايزر مدرب الجزيرة، جاهزية لاعبيه ورغبتهم في تقديم مباراة جيدة ومواصلة حصد النقاط، وقال: بني ياس فريق قوي ولديه عناصر متميزة خصوصاً في وسط الملعب، ويمتلك أيضاً دافع الفوز لذلك نحتاج إلى مجهود كبير من أجل كسب النقاط الثلاث.

وكشف كايزر قبل التدريب الرئيس للقاء مساء أول من أمس عدم معرفته بمدى جاهزية اللاعبين الدوليين الذين كانوا ضمن معسكر المنتخب الخارجي في الفترة الماضية، ذاكراً أنه لم يشاهد لاعبيه منذ مباراة العين في الجولة الثالثة، وعن مشاركة المدافع الجديد، فيليب نوفاك، قال إن ظهوره في اللقاء مرهون بمدى جاهزية الدوليين، وأضاف: سنرى ما يمكن أن يحدث قبل المباراة.

وقال مدرب الجزيرة، إن حظ فريقه كان سيئاً بخوضه للقاء في اليوم الأول من الجولة، مبيناً أنه كان يفضل اليوم الثاني «غداً» حتى يحظى الدوليون بالمزيد من الراحة، وأضاف: في النهاية نتعامل مع الواقع والبرمجة وسنبذل أقصى مجهود لتقديم ما يرضي الجماهير .

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