النصر والوصل.. ديربي الإثارة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستضيف النصر جاره الوصل، في الثامنة مساء اليوم، باستاد آل مكتوم، في ديربي مثير يحمل رقم 27 في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن الاحتراف (دون اعتبار مباراتي الموسم الملغى)، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين بفارق الأهداف عن الوصل في المركز السابع، ورغم غياب الفريقين عن لقب الدوري منذ مواسم عدة، إلا أن مواجهتهما، دائماً ما تحظى باهتمام جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة، خصوصاً أنها تأتي في بداية الموسم والفائز فيها سيحقق مكاسب معنوية مهمة ودعماً أكبر من جماهيره في بقية المشوار، كما تتوافر في المباراة كل عوامل الإثارة بداية من الصراع التاريخي بينهما وصولاً إلى الأجواء الحماسية بين مشجعي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحفل بشعاري «دبي صفراء» و«دبي زرقاء».

ويخوض النصر المباراة مكتمل الصفوف ومعززاً بخدمات المغربي عادل تاعرابت الذي من المتوقع أن يتواجد ضمن التشكيلة الأساسية.

ويتطلع الوصل إلى الظفر بالنقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة، كونها أمام منافس كبير يسعى هو الآخر للفوز، خصوصاً وأن المباراة ذات طابع خاص بين القطبين الكبيرين، باعتبارها «ديربي» دبي القديم.وأكد الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، أنه يدرك جيداً معنى الديربي في كل الدوريات التي مر بها بداية من البونديسليغا ثم في دوريات النمسا وسويسرا وغيرها، مشيراً إلى أن هذا النوع من المباريات مثير وخارج التوقعات، بصرف النظر عن وضعية طرفيها قبل المواجهة، وقال: لا شك المباراة صعبة للفريقين، وجميع اللاعبين سيكونون عبارة عن مقاتلين يركضون وراء تحقيق الفوز.

وقال: استعدنا اللاعبين الدوليين بعد فترة طويلة ونحن سعداء بنجاح مينديز في التسجيل لمنتخب بلاده في المباراة الودية، والأجواء إيجابية داخل الفريق ، ونتطلع لإسعاد جماهيرنا.

فرصة

وأثنى المدرب الألماني على قرار استبدال البرازيلي جاجا باللاعب الدولي المغربي واصفاً هذه الخطوة بالاختيار الصائب والفرصة الثمينة التي كان على فريقه استغلالها.

من جهته، أكد تاعرابت جاهزيته للقاء الديربي ومعرباً عن سعادته بخوض أول تجربة في الكرة الخليجية مع نادي النصر، وقال: أعلم أنها ستكون تجربة مختلفة عن أوروبا، ولكن عليّ التأقلم، وسأحرص على نقل خبرتي للفريق، ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية.

ولفت الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل إلى أن هدف فريقه حصد النقاط الثلاث، وانه خاض تدريبات جادة طوال فترة توقف الدوري.

وأشار بيتزي إلى شفاء لاعبيه المصابين، واصفاً المباراة بالمهمة جداً، كونها «ديربي» ،واعترف أن الوصل بحاجة لتسجيل الأهداف مثلما سجل استحواذاً عالياً خلال الجولات الثلاث الماضية من الدوري، مبدياً ارتياحه لسلسلة تعاقدات النادي.

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